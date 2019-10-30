Венгрия заблокировала заявление НАТО по Украине

Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

Об этом во время Евразийского форума в Будапеште 30 октября заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Daily News Hungary.

По его словам, были поданы несколько предложений о внесении изменений в заявления, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

Сийярто добавил, что, поскольку эти предложения были отклонены, "у нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию".

Флаги Украины и Венгрии 24 канал

"Венгрия не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на Западе Украины", - уточнил министр.

Сийярто добавил, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, по его словам, заявление должно содержать положение о "восстановлении этих прав".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет во главе со Столтенбергом.

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