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30 октября • обновлено в 16:26
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Венгрия заблокировала заявление НАТО по Украине

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Венгрия ветировала совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

Об этом во время Евразийского форума в Будапеште 30 октября заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает Daily News Hungary.

По его словам, были поданы несколько предложений о внесении изменений в заявления, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом.

Сийярто добавил, что, поскольку эти предложения были отклонены, "у нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию".

Флаги Украины и Венгрии

Флаги Украины и Венгрии

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"Венгрия не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на Западе Украины", - уточнил министр.

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Сийярто добавил, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе". Кроме того, по его словам, заявление должно содержать положение о "восстановлении этих прав".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину с визитом прибыл Североатлантический совет во главе со Столтенбергом.

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Место
Венгрия
Тег
НАТО
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Serov Oleg
Serov Oleg
Дания,Венгрия.....не много для слабой психики свидофермы за один день?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На миротворец гадов! На гиляку! Весьмирзнами!
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hunt andres
hunt andres
Молодцы, мадьяры! России надо брать пример в деле защиты этнических русских на украине!
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