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Венгрия выдвинула Украине новые претензии

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Будапешт недоволен затягиванием Киева с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в пятницу, 5 октября, назвав действия украинской стороны "недружественным жестом", передает "Европейская правда" со ссылкой на венгерские СМИ.

Как известно, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

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Менцер также заявил, что в Украине продолжается "запугивание венгерского меньшинства" и выразил сожаление по поводу отсутствия критики действий Киева среди государств ЕС, партнеров Венгрии.

По его словам, несоблюдение прав меньшинств в Украине является международной проблемой.

Спикер МИД подтвердил позицию Венгрии, согласно которой Будапешт считает безосновательным выдворение своего консула с Берегового из-за "паспортного скандала". Он указал на то, что в Украине не предусмотрено наказание за двойное гражданство. К тому же, по его словам, это является "одной из европейских ценностей".

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании". Он предусматривает, что в школах нацменьшинств обучение на родном языке после переходного периода останется только в 1-4 классах.

Поскольку до принятия этого закона почти все предметы в 176 венгроязычных школах Украины преподавались по-венгерски, МИД Венгрии и некоторые представители нацменьшинства выразили протест.

МИД Венгрии начало угрожать блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС и НАТО.

19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово, в ответ на это Будапешт принял зеркальные меры, выслав украинского консула.

Место
Венгрия
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Больше чем ЕС помешать Украине интеграции в ЕС никто уже не может, зря потеют овцеебы)))
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Мандаты свиньям не даем, мокши подтвердят!
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Русский Солдат
Русский Солдат
А вот это уже удар ниже пояса. Обвинить украину в неуважении европейских ценностей - это подлость по отношению к хохлам, которые ради них уничтожили свою страну.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Русский Солдат, зря ты хуй ты сосал, чтобы ан эту тему повонять, мнение таких как ты свинособак парашных здесь никого не интересует:)
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