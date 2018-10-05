Венгрия выдвинула Украине новые претензии

Будапешт недоволен затягиванием Киева с одобрением кандидатуры нового венгерского посла в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер в пятницу, 5 октября, назвав действия украинской стороны "недружественным жестом", передает "Европейская правда" со ссылкой на венгерские СМИ.

Как известно, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

Менцер также заявил, что в Украине продолжается "запугивание венгерского меньшинства" и выразил сожаление по поводу отсутствия критики действий Киева среди государств ЕС, партнеров Венгрии.

По его словам, несоблюдение прав меньшинств в Украине является международной проблемой.

Спикер МИД подтвердил позицию Венгрии, согласно которой Будапешт считает безосновательным выдворение своего консула с Берегового из-за "паспортного скандала". Он указал на то, что в Украине не предусмотрено наказание за двойное гражданство. К тому же, по его словам, это является "одной из европейских ценностей".

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон "Об образовании". Он предусматривает, что в школах нацменьшинств обучение на родном языке после переходного периода останется только в 1-4 классах.

Поскольку до принятия этого закона почти все предметы в 176 венгроязычных школах Украины преподавались по-венгерски, МИД Венгрии и некоторые представители нацменьшинства выразили протест.

МИД Венгрии начало угрожать блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС и НАТО.

19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

4 октября Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово, в ответ на это Будапешт принял зеркальные меры, выслав украинского консула.