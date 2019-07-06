Венгрия выдвинула наглый ультиматум Зеленскому из-за языка

Венгрия согласится снять вето на проведение заседаний Украина – НАТО только в том случае, если президент Владимир Зеленский согласится пересмотреть языковой и образовательный законы.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Радио Свобода", подчеркнув, что очень надеется на компромисс с новой властью Украины.

"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Поскольку он сделал достаточно обнадеживающие заявления по этому поводу – и мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия… Все должны понимать – мы отстаиваем права. Права, которые имели венгры. И "образовательный закон", так же, как и "языковой закон", забирают у венгров права, которые они уже имели. Если эти права им вернут, мы будем рады отменить вето на проведение заседаний Украина – НАТО", – ультимативно подчеркнул Сийярто.

Петер Сийярто

В частности, уточнил он, Будапешт настаивает на том, чтобы венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке, как это было до момента, пока "образовательный закон" не приняли. В этой связи он требует, как минимум, принятия поправки к закону, которая гарантирует такую возможность.

"По "языковому закону" – он практически "убивает" шансы использовать венгерскую в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит. Итак, если внесут необходимые поправки, которые вернут стопроцентный доступ к образованию и родному языку и дадут возможность говорить на венгерском, скажем, в определенных сферах жизни, тогда, несомненно, отзовем вето и рассмотрим возвращение наших отношений на правильный путь", – добавил глава МИД Венгрии.

Как писал OBOZREVATEL:

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