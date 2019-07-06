Венгрия выдвинула наглый ультиматум Зеленскому из-за языка

Венгрия согласится снять вето на проведение заседаний Украина – НАТО только в том случае, если президент Владимир Зеленский согласится пересмотреть языковой и образовательный законы.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Радио Свобода", подчеркнув, что очень надеется на компромисс с новой властью Украины.
"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Поскольку он сделал достаточно обнадеживающие заявления по этому поводу – и мы действительно надеемся, что вслед за этими его словами будут и действия… Все должны понимать – мы отстаиваем права. Права, которые имели венгры. И "образовательный закон", так же, как и "языковой закон", забирают у венгров права, которые они уже имели. Если эти права им вернут, мы будем рады отменить вето на проведение заседаний Украина – НАТО", – ультимативно подчеркнул Сийярто.
Петер Сийярто
В частности, уточнил он, Будапешт настаивает на том, чтобы венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке, как это было до момента, пока "образовательный закон" не приняли. В этой связи он требует, как минимум, принятия поправки к закону, которая гарантирует такую возможность.
"По "языковому закону" – он практически "убивает" шансы использовать венгерскую в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит. Итак, если внесут необходимые поправки, которые вернут стопроцентный доступ к образованию и родному языку и дадут возможность говорить на венгерском, скажем, в определенных сферах жизни, тогда, несомненно, отзовем вето и рассмотрим возвращение наших отношений на правильный путь", – добавил глава МИД Венгрии.
Как писал OBOZREVATEL:
Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.
При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.
В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.
22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.
Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.
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