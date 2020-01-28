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28 января • обновлено в 21:36
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Виталий Ковалев
Виталий Ковалев
Военно-политический обозреватель (корреспондент) Все статьи автора

Венгрия все-таки просила Россию защитить ее меньшинство в Украине (ФОТО ДОКУМЕНТ)

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Оказывается, в октябре 2017 председатель Национального собрания Венгрии Ласло Кевер подписал тайное обращение лично к спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину о защите прав венгров Закарпатья.

Вероятно именно это обращение имел в виду глава российского парламента Вячеслав Володин, когда 3 декабря прошлого года с трибуны публично заявил о совместной с Венгрией борьбе за права национальных меньшинств, проживающих в Украине.

- Мы этот вопрос обсуждали на последней встрече с председателем парламента Венгрии, получив от него решения высшего законодательного органа (Национального собрания – ред.), где речь идет об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих на территории Украины, - цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

Заявление российского чиновника практически сразу вызвало резонанс не столько в российских, как в украинских СМИ, что повлекло за собой очередное обострение украинского-венгерских отношений.

Большинство украинцев восприняло эту новость как очередной фейк российской пропаганды, но украинский МИД через Посольство в Будапеште немедленно обратился к венгерской стороне для проверки указанной информации.

- Государственное Собрание Венгрии не принимали таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов, - заявила 3 декабря пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

К слову, в МИД также выразили надежду, что "Венгрия, которая как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации". Реакции официального Будапешта на слова Володина так и не последовало.

Венгерские дипломаты в этой ситуации сыграли в очень "тонкую игру", свидетельством которой является их объяснение украинским коллегам, будто венгры не передавали никаких обращений "...в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", имея в виду последнюю встречу Ласло Кевера и Вячеслава Володина в Нур-Султане, которая состоялась в столице Казахстана еще 23 сентября прошлого года.

С одной стороны, действительно, в тот день во время двусторонней встречи спикеры парламентов говорили об Украине, обучении венгров на родном языке и т.д., но никакие обращения не были переданы российской делегации. Но с другой стороны, венгры надеялись, что тайное обращение 2017 года, которое и имел в виду Володин, так и останется в кремлевских архивах.

Уже на следующий день после резонансного заявления Вячеслава Володина, а также после обнародованной позиции украинского МИД, информация потеряла актуальность и стала бы очередным пройденным этапом информационно-гибридной войны России против Украины, если бы никем не замеченная публикация на официальном сайте Госдумы от 4 декабря под названием: "Ласло Кевер - Вячеславу Володину:" Прошу вас сделать все, что в ваших силах ", где и были опубликованы документы, переданные Кремлю от парламента Венгрии.

Скриншот публикации на официальном сайте Госдумы РФ от 4 декабря 2019 г.

Скриншот публикации на официальном сайте Госдумы РФ от 4 декабря 2019 г.

В указанной статье говорится о том, что после принятия 5 сентября 2017 Закона Украины "Об образовании", где четко регулируется обучение на языках нацменьшинств и государственном соответственно, депутаты венгерского Национального собрания под председательством спикера Ласло Кевера единогласно поддержали резолюцию, где осудили указанный закон, а статью 7 вообще назвали "дискриминационной" или такой, что "ограничивает право на обучение венгров Закарпатья на родном языке".

Обращение (на английском языке) и пояснительная записка к нему (на русском языке), которые официальный Будапешт тайно передал Москве 31 октября 2017 г.

Обращение (на английском языке) и пояснительная записка к нему (на русском языке), которые официальный Будапешт тайно передал Москве 31 октября 2017 г.

В 2017 году парламент Венгрии действительно принимал такое обращение, которое позже было передано генеральному секретарю ОБСЕ, а также верховному комиссару ООН по правам человека, о чем было сообщено Посольству Украины в Будапеште. Но никто не знал о еще одной копии заявления, которое отправили в Москву.

Вопрос, почему в Кремле решили обнародовать документ, остается без ответа. Но, возможно, это реакция Москвы на молчание официального Будапешта, который выставил "лжецом" на международной арене не просто спикера парламента РФ, но и ближайшего соратника Владимира Путина, который контролирует страну уже более 20 лет.

Важно, чтобы накануне официального визита в Киев главы венгерского МИД Пейтера Сийярто, который запланирован на февраль этого года, были сняты все точки над "и" в вопросе открытости, объективности и взаимопонимания украинско-венгерских отношений.

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Тема
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Персона
Вячеслав Володин
Теги
Министерство иностранных дел Украины Россия - страна-агрессор претензии Венгрии
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Пора уже разделить Окраину между соседями и забыть о ней.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Закарпатье давно пора вернуть венграм, пока xoxлы не сгноили его окончательно
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Mega Death
Mega Death
Проституция это единственный способ выжить для таких стран как Украина , Венгрия , Молдавия, Румыния и подобных им
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