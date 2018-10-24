Венгрия внезапно уступила Украине и заговорила о дружбе

Венгрия предложила Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств.

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил, что две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции и изменению национального состава в определенном регионе, передает пресс-служба правительства.

Он также подчеркнул, что между Украиной и Венгрией необходимо восстановить доверие. "Очевидно, что дорогу в направлении восстановления доверия между странами надо пройти небольшими шагами", - сказал глава венгерского МИД.

Соглашение, кроме прочего, должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком в сферах религии, культуры, образования и государственного управления.

"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - отметил Сийярто. Он ожидает, что детали предложения обсудят на встрече в Милане 7 декабря.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.