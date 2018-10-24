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Венгрия внезапно уступила Украине и заговорила о дружбе

6.6тЧитать материал на украинском

Венгрия предложила Украине заключить соглашение по защите национальных меньшинств.

Венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил, что две страны должны воздерживаться от политики, которая могла бы привести к ассимиляции и изменению национального состава в определенном регионе, передает пресс-служба правительства.

Он также подчеркнул, что между Украиной и Венгрией необходимо восстановить доверие. "Очевидно, что дорогу в направлении восстановления доверия между странами надо пройти небольшими шагами", - сказал глава венгерского МИД.

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Соглашение, кроме прочего, должно гарантировать меньшинствам свободное пользование их родным языком в сферах религии, культуры, образования и государственного управления.

"Украинская сторона обещала рассмотреть предложение", - отметил Сийярто. Он ожидает, что детали предложения обсудят на встрече в Милане 7 декабря.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.

Персона
Петер Сийярто
Место
Венгрия
Объекты
Украинавенгры Закарпатьяпретензии Венгрии
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Соглашение, должно гарантировать *меньшинствам* свободное пользование их родным языком в сферах религии, культуры, образования и государственного управления. - Ницой и Фарион сдохнут от ярости и начнут юлой вращаться в гробу. ...
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Воронов Евгений, это они называют уступкой со стороны венгров.)
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
К вам венгры,бандеры еще на приходили с топорами? Ну все еще впереди у вас..))
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
А в чем уступка то?
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