Венгрия устроила Украине очередную подлянку из-за языкового скандала

Заседание Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел этой неделе не состоится из-за вето Венгрии.

Информацию о том, что Будапешт уже в третий раз заблокирует проведение заседания Комиссии Украины с Альянсом на министерском уровне, выражая таким образом претензии по языковой статьи украинского закона об образовании, подтвердили в евроатлантических дипломатических кругах, передает "Укринформ".

Напомним, последний раз Венгрия применила право вето и заблокировала комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале. Этот шаг осудила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отметив, что правительство Венгрии открывает ящик Пандоры.

Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".

Как сообщал "Обозреватель", ранее Венгрия потребовала внести изменения в украинский закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года.