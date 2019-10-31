Венгрия сняла вето с заявления Украина-НАТО: документ принят

Будапешт снял свое вето с принятия заявления комиссии Украина-НАТО, поскольку венгерские предложения к документу были учтены.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 октября государственному агентству MTI. По его словам, послы НАТО и Украины приняли документ, в который "в последнюю минуту, уже после официального дедлайна", были внесены венгерские предложения.

"В конце концов наши предложения были учтены, поэтому совместное заявление решительно выступает за ущемленную венгерскую общину и призывает Украину соблюдать международные правила и стандарты международных организаций", - сказал Сийярто.

Флаги Украины и НАТО 24 канал

В принятом заявлении содержится два упоминания, касающихся прав венгерского меньшинства в Украине.

В частности, в документе говорится, что союзники призывают Украину полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона об образовании, и Украина обязалась это сделать.

Также в документе сказано, что "успех реформ, включая борьбу с коррупцией, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины, крепко встроенной среди европейских демократий, преданных общим ценностям, уважению прав человека, меньшинств и верховенства права".

В частности, в документе говорится о требовании завершить войну на Донбассе, вернуть территорию под контроль Украины, вернуть оккупированный Крым в состав Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью.

31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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