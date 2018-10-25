Венгрия попыталась жестко опозорить Украину перед НАТО

Положение венгерского нацменьшинства в Украине существенно ухудшилось из-за отсутствия поправок к законам страны об образовании и языке.

Такое заявление сделал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто после встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, информирует пресс-служба правительства.

По словам Сийярто, законодательство Украины притесняет нацменьшинства и "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

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"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - сказал он.

Он подчеркнул, что созыв такой встречи зависит только от Украины, ввиду того, что условия, выдвинутые Венецианской комиссией, не являются невозможными.

"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.

Также Венгрия официально сняла свое вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко.

Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.