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3 декабря • обновлено в 23:11
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В скандале с обращением Венгрии к России произошел новый поворот

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В ходе переговоров на уровне парламентов Венгрия не обращалась к России с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщила пресс-служба украинского МИД. Указывается, что посольство страны в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина, который утверждал, что парламент Венгрии якобы обращался к РФ.

"Получили ответ, что, учитывая то, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую ​​информацию в ходе венгерско-российских переговоров", – сказано в сообщении.

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В МИД добавили, что Украина и Венгрия являются странами-партнерами, "которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы".

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", – подытожено в сообщении.

Иллюстрация. Венгрия – Украина

Иллюстрация. Венгрия – Украина

Напомним, на заявления Володина о призыве Венгрии в РФ отреагировал народный депутат от фракции "Слуга народа" и бывший глава комитета Верховной Рады по международным связям Богдан Яременко. Он пообещал адекватный ответ украинского параламента.

Как писал OBOZREVATEL, недавно посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания на нем на Закарпатье.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
претензии Венгрии венгры Закарпатья Министерство иностранных дел Украины скандалы политика
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Антошин Денис
Антошин Денис
МИД Венгрии подтверждает, а МИД Украины опровергает. Наверное, в Украине больше осведомлены))
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семенов Александр
семенов Александр
Каждый свидомый чубака, должен поцилуваты венгра в дупу!!! Так пэрэможэмо!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Ну че, русня опять спиZдевши? Любая цыганка-гадалка, эталон честности, в сравнении с руснёй. Если оторвать плинтус и внимательно посмотреть на то, что было под ним, то среди пыли и сушеных тараканов, можно заметить репутацию россии.
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