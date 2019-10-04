Венгрия оконфузилась с раздачей паспортов в Закарпатье: Москаль раскрыл детали

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, которые раздавали жителям Закарпатья. Выяснилось, что паспорта часто получали не этнические венгры, а украинцы с липовыми документами.

Об этом рассказал в эфире ObozTV экс-глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По его словам, новоиспеченные "граждане" Венгрии нередко совсем не знают венгерского языка.

Москаль объяснил, что для получения гражданства Венгрии необходимы два основных условия: "Если гражданин хочет венгерский паспорт, ему дается направление в университет, где ему дают сертификат, что он пишет, читает и свободно разговаривает на венгерском языке. Второе – или бабушка, или мать были гражданами Венгрии".

"Если справку можно в архиве за взятку купить, что родители жили в 1939-44 годах на территории Закарпатья, то выучить венгерский язык, поверьте мне, почти невозможно. Надо его учить с детства. Это самый тяжелый язык в Европе", – отметил он.

По словам экс-главы ОГА, для закарпатцев процедура получения венгерского гражданства такая же, однако тут у официального Будапешта возникли проблемы.

"Сначала Венгрия не знала, что мы коррумпируем. Сейчас идут суды один за другим. Дали возможность принимать экзамен на знание венгерского языка главам сельских, поселковых, городских советов, а также принимать от них присягу и тому подобное. Оказалось, что более половины паспортов было выдано тем, кто не является этническими венграми, не знают языка, проживают в Киеве или еще где-то", – рассказал он.

Как отметил Москаль, сейчас паспорта забирают назад: "Сегодня полиции дано указание – если человека останавливают, он показывает венгерский паспорт, но не говорит и не понимает венгерского языка, паспорт забирается".

"Есть такой "Вестник президента Венгрии", потому что принимает в гражданство президент. Принимает тихо, потому что Венгрия и Румыния не афишируют, чтобы у человека в Украине не было проблем. Но зато 2-3 страницы в каждом вестнике – "лишить гражданства Венгрии такого-то, такого-то..." То есть афишируют на все 100%", – заявил он.

Москаль рассказал, как к нему в бытность главой Закарпатской ОГА приехал высокопоставленный венгерский чиновник: "Министр приехал. Говорит – в селе прописаны 600 человек с гражданством. Пошли в школу, покажите хоть одного ребенка, который учится. Если 600 человек, должны быть дети. Ни одного ребенка. Это был большой репортаж по венгерскому телевидению".

"Сейчас они если одному дают, то человек 10-20 лишают. Судебные процессы идут над тем главами сельских, поселковых, городских советов, кто нарушал венгерское законодательство относительно принятия в гражданство", – добавил он.

ua.news

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