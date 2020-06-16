Венгрия не сняла блокаду, несмотря на партнерство Украины в НАТО, – Столтенберг

Венгрия не сняла свою блокаду встреч комиссии Украина-НАТО, несмотря на то, что Альянс предоставил стране статус партнера расширенных возможностей

Об этом на брифинге в Брюсселе во вторник, 16 июня, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда". Он подчеркнул, что решение о присоединении Украины к Программе расширенных возможностей в НАТО принималось консенсусом. Это означает, что Венгрия дала свое согласие.

"Да, действительно, союзники решили предоставить Украине статус партнера с расширенными возможностями. Украина доказала, что может быть ценным партнером НАТО", – заявил Столтенберг, добавив, что новое партнерство является путем к углублению сотрудничества НАТО с Украиной.

Что касается венгерской блокады встреч, генсек отметил, что этот вопрос еще не решен. Вместе с тем, он заверил, что решение конфликта будет найдено.

Отметим, Венгрия уже более двух лет блокирует заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров и президентов. Требование страны – восстановить языковые права венгерского нацменьшинства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в пятницу, 12 июня, получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. Таким образом наша страна стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям рядом с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.