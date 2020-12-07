Украина не настроена "политически воевать с Венгрией", – Кулеба

Украина не настроена "политически воевать с Венгрией", но и Венгрия должна уважать национальное законодательство и национальные интересы нашей страны

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина". По его словам, решить имеющиеся проблемные вопросы и строить будущее можно только при условии уважения к законодательству и национальным интересам обеих стран.

Кулеба отметил, что он как министр пытается наладить отношения с Венгрией по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства, с соседями надо иметь хорошие отношения. Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство-член Евросоюза, позиция которого нам тоже важна", – пояснил он.

Как сообщил Кулеба, из всех наших западных соседей у Украины больше всего конфликтов именно с венграми, а не, к примеру, словаками или румынами. Он объяснил это тем, что Украина и Венгрия "очень травмированы своей историей".

"И поэтому очень болезненно относятся к любым вопросам, когда история прорывается в современность, или еще и пытается диктовать будущее... И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским Союзом в целом", – сказал он.

Несмотря на это, Кулеба отметил, что "не стоит тратить время, вдохновение и ресурсы на то, чтобы как-то раскрутить тему "сепаратизма "в Закарпатье".

"Ни по одному объективному показателю нет никаких предпосылок для того, чтобы политический статус-кво в Закарпатской области как-то изменился", – сказал министр.

Что известно о конфликте между Украиной и Венгрией в Закарпатье

21 ноября в Сюртовской объединенной теробщине Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги и исполнения Государственного гимна исполнили гимн Венгрии.

Служба безопасности Украины начала проверку по данному факту.

29 ноября в YouTube появилось видео, на котором человек в Балаклаве на фоне флага "Правого сектора" обратился к закарпатских венгров. Он отметил, что знает "кто из вас получил паспорт, получает какие-то гранты", и предупредил о том, что "мы придем к вам".

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал такие действия провокацией, а авторов видео – врагами государства. Нацполиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной розни.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что исполнение гимна – не запрещенная вещь, а попытка выдать это за сепаратизм является большим преувеличением. Он также высказал мнение, что провокационное видео может быть результатом деятельности российских спецслужб.

Это уже не первый конфликт между странами. Ранее Венгрия заявляла, что намерена блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не возобновит языковые права венгерского нацменьшинства.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что министр иностранных дел Венгрии обвинил Украину в дестабилизации отношений с Будапештом через реакцию правоохранителей относительно закарпатских венгров.

В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Петер Сийярто заявил, что страна пожалуется в НАТО и продолжит блокировать членство Украины в Альянсе.