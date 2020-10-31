Венецианская комиссия раскритиковала законопроект Зеленского о КС

Венецианская комиссия предупредила, что прекращение полномочий судей Конституционного суда будет нарушением Основного закона.

Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич и президента Венецианской комиссии Дианни Букиккио главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, которое обнародовано на сайте Совета Европы. Авторы призывают рассмотреть другие варианты разрешения кризиса.

"Прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения властей. Нарушение Конституции, даже если, возможно, хорошая причина, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, преследующих целью борьбу с коррупцией. Мы понимаем, что перед вами стоит очень серьезная задача, и не недооцениваем необходимость своевременных, твердых и решительных действий. Тем не менее, мы настоятельно призываем вас учитывать неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для вашей страны возможного поспешного решения уволить конституционных судей", – сказано в письме.

Разумкова призвали изучить возможные альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для страны.

В письме также отмечается, что GRECO (Группа стран Европы против коррупции) продолжит мониторинг соблюдения Украиной международных антикоррупционных стандартов.

В свою очередь Венецианская комиссия и Совет Европы заявили о готовности помочь Украине в разработке конкретных решений для решения текущей ситуации.

Напомним, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законодательное предложение президента Владимира Зеленского об обновлении состава Конституционного суда поддержал Европарламент и послы стран "Большой семерки" (G7).

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