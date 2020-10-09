Венецианская комиссия приняла решение по законопроекту о судебной реформе в Украине

Венецианская комиссия положительно оценила предложение о создании конкурсной комиссии по отбору новых членов ВККС с участием международных экспертов и высказала свои рекомендации по другим вопросам.

Об этом сообщило Zn.ua. Отчет о проекте изменений в Закон №3711 "О судоустройстве и статусе судей" утвердили на сессии Европейской комиссии.

В частности, Венецианская комиссия настаивает на том, что в соответствии с европейскими стандартами уменьшение количества судей Верховного суда, которое планировалось украинской властью ранее, в любом случае не может прекратить полномочия действующих судей Верховного суда. Для любой реорганизации Верховного суда следует придерживаться основных принципов по несменяемости судей.

В Комиссии приветствовали направленность законопроекта №3711 на обновление состава ВККС с целью восстановления процедуры отбора судей первой и второй инстанции, а также обратили внимание на то, что предложенный законопроект №3711 нацелен на подчинение Высшей квалификационной комиссии судей Высшему совету правосудия.

Однако отношения между этими органами должны решаться только в рамках более широкой реформы. До этого времени ВСП не должен получать более широких полномочий по ВККС.

Венецианская комиссия положительно оценила предложение в создании конкурсной комиссии по отбору новых членов ВККС с участием международных экспертов.

Также в общих выводах Венецианской комиссии отметили, что за последние годы судебная система Украины претерпела многочисленные изменения. После президентских выборов новая политическая власть часто начинала новые изменения в судебной системе. Однако при отсутствии целостного подхода были приняты различные законодательные акты, которые не имели характера всесторонней реформы.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей. Документ был зарегистрирован 22 июня под №3711.