Венедиктова показала музей прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова похвасталась созданием нового музея прокуратуры, а главным экспонатом в нем назвала рабочий стол члена Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), который занимался репрессиями украинцев на Донбассе.

Пост она обнародовала на личной странице в Facebook и подробно рассказала, что будет входить в экспозицию. Венедиктова отдельно остановилась на фигуре Романа Руденко.

"Открыли новую экспозицию в холле Офиса генерального прокурора, чтобы каждый, кто творит современную историю защиты закона и порядка, мог познакомиться с летописью нашего учреждения... Один из самых ценных экспонатов – рабочий стол Романа Руденко, который был главным обвинителем от СССР в Нюрнбергском процессе", – отметила генпрокурор.

Стол Романа Руденко – члена НКВД, который репрессировал украинцев. Facebook Ирины Венедиктовой

Впрочем, народный депутат Украины от "Европейской солидарности", бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя на Facebook раскрыл другие факты из биографии Руденко.

"Чекистские источники вдохновения для Ирины Венедиктовой. Роман Руденко (тот самый, чей стол важнейший экспонат) в должности прокурора Донецкой (Сталинской) области, заместителя прокурора УССР, прокурора УССР и генерального прокурора СССР принимал непосредственное участие в массовых политических репрессиях населения. В частности, во времена Большого террора 1937-38 Руденко был членом Тройки НКВД по Донецкой области", – отметил историк.

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