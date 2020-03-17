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17 марта • обновлено в 10:54
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Венедиктову назначили генпрокурором: Вятрович раскритиковал

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Депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что избрание Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины – это реванш Антимайдана.

Об этом он сказал с трибуны парламента. По его словам, Венедиктова, как руководитель ГБР успела отличиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследований.

"Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федыны. Госпожа Венедиктова – это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова – это инициатива об отмене закона об амниситии Майдана, это угроза, это преследование тысячи людей, которые участвовали в Революции достоинства", – сказал депутат.

Вятрович жестко раскритиковал назначение Венедиктовой генпрокурором

Вятрович жестко раскритиковал назначение Венедиктовой генпрокурором

Вятрович отметил, что Венедиктова как генеральный прокурор – это попытка президента Зеленского изменить "100% своего генпрокурора" Рябошапку на "200% своего прокурора" Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий.

"Госпожа Венедиктова – это реванш Антимайдана", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады проголосовало за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Вятрович Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Комментарии
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фил филька
фил филька
"инициатива об отмене закона об амниситии Майдана, это угроза, это преследование тысячи людей" ну во первых люстрация это тоже было политическое преследование и угроза тысячам людей. а во вторых если ты участник майдана то это не дает тебе право совершать преступления. в стране где верховенство права нарушать закон нельзя ни при каких случаях.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Хоть где-то эта фамилия имеет положительный окрас:)
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну и хорошо,если так!!!))))
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