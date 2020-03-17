Депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что избрание Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины – это реванш Антимайдана.

Об этом он сказал с трибуны парламента. По его словам, Венедиктова, как руководитель ГБР успела отличиться, превратив очень важный для государства орган в инструмент для политических репрессий и преследований.

"Госпожа Венедиктова как руководитель ГБР стоит за преследованием нашей коллеги Софии Федыны. Госпожа Венедиктова – это назначение адвоката Януковича Бабикова своим заместителем, госпожа Венедиктова – это инициатива об отмене закона об амниситии Майдана, это угроза, это преследование тысячи людей, которые участвовали в Революции достоинства", – сказал депутат.

Вятрович жестко раскритиковал назначение Венедиктовой генпрокурором

Вятрович отметил, что Венедиктова как генеральный прокурор – это попытка президента Зеленского изменить "100% своего генпрокурора" Рябошапку на "200% своего прокурора" Венедиктову, которая нужна ему для осуществления политических репрессий.

"Госпожа Венедиктова – это реванш Антимайдана", – отметил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады проголосовало за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины

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