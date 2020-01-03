Венедиктова задумала кардинально перестроить ГБР: собралась к Зеленскому

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что после вступления в новую должность ею были зафиксированы нарушения условий работы следователей органа. В этой связи она намерена обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о новой структуре ведомства.

О главных претензиях она рассказала в видеообращении, которое опубликовали на официальном YouTube-канале ГБР (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ирина Венедиктова Скриншот видео

"Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой бюро обнаружены существенные нарушения как организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадрового и технического обеспечения", – сказала Венедиктова.

Отдельным пунктом она выделила условия работы следователей: отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, а при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы.

"Что касается работы оперативных подразделений, то имеем четыре управления, где больше года работают только руководители управлений. О какой оперативно-разыскной работе может идти речь?" – возмутилась временная и. о. директора ГБР.

Говоря о перестановках в ГБР, Венедиктова акцентировала внимание на том, что будет настаивать на создании отдельного управления по делам Майдана. Кроме того, она хочет увеличить количество следователей, которые будут расследовать эти производства.

Продолжая тему дел Майдана, и. о. директора ГБР подчеркнула, что в ближайшее время решится вопрос с переходом прокуроров, работавших с ними, из Офиса генерального прокурора в возглавляемое ею ведомство.

Подытоживая, Венедиктова отметила, что ГБР владеет производствами в отношении правоохранителей и судей, которые выносили незаконные решения в отношении участников Революции Достоинства, что привело к несанкционированным задержаниям и взятиям под стражу.

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