Венедиктова впервые прокомментировала скандал со взяткой Юрченко: нужны доказательства

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.

Об этом глава ОГП сообщила с трибуны Верховной Рады 15 сентября, комментируя скандал вокруг возможной полученной взятки помощника Юрченко. Она отметила, что нардеп, это лицо с особенным процессуальным статусом.

"Я не разрешу необоснованных выпадов к ВР и этому залу. Но если будет достаточно доказательств, у меня есть смелость принимать ответственные решения... Прежде чем подписать подозрение, я должна иметь объективные ведомости, которые подлежат доказыванию, а именно: время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником действий относительно получения неправомерной выгоды. Время, место и способ предоставления депутатом указаний своему помощнику относительно совершения неправомерных действий", – сказала Венедиктова.

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