Венедиктова уволила Пискуна из Офиса генпрокурора, – Леменов
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.
Об этом в Facebook сообщил активист Александр Леменов. В Офисе генпрокурора пока не подтвердили эту информацию.
"Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора", – написал Леменов.
Он предположил, что это решение продиктовано позицией Офиса президента.
"Она убрала с горизонта на Резницкой экс-трижды генпрокурора Пискуна своим приказом. И мы знаем, что это решение продиктовано в основном позицией Офиса президента. Потом, конечно, Ирина Валентиновна сама нашла пробелы в адекватности Пискуна", – сообщил активист.
В Офисе генпрокурора журналистам LIGA.net заявили, что им необходимо проверить эту информацию и попросили написать письменный запрос.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генпрокурор Святослав Пискун стал советником нынешней главы Генеральной прокуратуры Украины Ирины Венедиктовой. Пискун был назначен вне штата на общественных началах.