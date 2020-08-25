Венедиктова уволила Пискуна из Офиса генпрокурора, – Леменов

Борис Бондарь Политика 15:49, 25.08.2020 Обновлено: 16:02, 25.08.2020

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила экс-генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом в Facebook сообщил активист Александр Леменов. В Офисе генпрокурора пока не подтвердили эту информацию.

"Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора", – написал Леменов.

Он предположил, что это решение продиктовано позицией Офиса президента.

"Она убрала с горизонта на Резницкой экс-трижды генпрокурора Пискуна своим приказом. И мы знаем, что это решение продиктовано в основном позицией Офиса президента. Потом, конечно, Ирина Валентиновна сама нашла пробелы в адекватности Пискуна", – сообщил активист.

В Офисе генпрокурора журналистам LIGA.net заявили, что им необходимо проверить эту информацию и попросили написать письменный запрос.

Активист сообщил об увольнении Пискуна
(Facebook Александра Леменова)

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генпрокурор Святослав Пискун стал советником нынешней главы Генеральной прокуратуры Украины Ирины Венедиктовой. Пискун был назначен вне штата на общественных началах.

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