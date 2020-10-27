Венедиктова провела оперативное совещание с руководством МВД и Нацполиции

Во вторник, 27 октября, генеральная прокурорка Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины.

Как сообщает пресс-служба ОГУ, генпрокурорка заслушала отчет по расследованию коррупционных правонарушений и обсудила с участниками совещания актуальные вопросы в резонансных уголовных производствах этой категории.

"Более 80% уголовных производств по коррупционным правонарушениям расследует Национальная полиция Украина в тесном сотрудничестве с органами прокуратуры. На треть году увеличилось количество раскрытых таких преступлений, на 20% количество осужденных. Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследование, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны ", – подчеркнула Ирина Венедиктова.

Арсен Аваков согласился со словами генерального прокуроркы и заметил, что объем совместной работы – колоссальный. А органы внутренних дел работают с прокуратурой, для того, чтобы снизить уровень коррупции в Украине и показать обществу результаты работы.

По категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд больше присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением – 1347, получения неправомерной выгоды должностным лицом – 136, злоупотребления властью или служебным положением – 147 и злоупотребления влиянием 43.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в этом году также было составлено более 10 000 протоколов о коррупции, 70% из которых уже направлены в суд.