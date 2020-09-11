Венедиктова прокомментировала слухи об увольнении из Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не писала заявление об отставке по собственному желанию.

Слухи о своей отставке Венедиктова прокомментировала в интервью в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция велась на YouTube-канале программы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она заверила, что не собирается писать заявление об отставке, поскольку ей важна эта работа.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", – сказала Венедиктова.

Она подчеркнула, что не собирается писать заявление, поскольку такой шаг был бы безответственным.

"Я не пришла посидеть в креслах. Я пришла что-то изменить. У меня есть шанс и я его не упущу", – отметила генпрокурор.

По ее словам, если Верховная Рада примет решение, что генеральному прокурору нужно уйти, она сделает это в установленном законом порядке.

"Они соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют и мы увидем, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", – подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что ей есть, что делать. В частности, заниматься стратегией развития органов прокуратуры.

В то же время Венедиктова сказала, что точно знает, кто запускает слухи о ее отставке, но не назвала конкретных фамилий.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. Ее кандидатуру монобольшинство Верховной Рады поддержало на внеочередном заседании правительства 17 марта.

Под Офисом генерального прокурора в Киеве 10 августа проходила акция протеста. Активисты требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой.