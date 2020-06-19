Венедиктова призналась, кто инициировал преследование Порошенко по "делу Семочко"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что производство против пятого президента Петра Порошенко о якобы нарушении при назначении Сергея Семочко было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки.

Об этом она сообщила на брифинге в четверг, 18 июня. По ее словам, политической составляющей в этом вопросе нет.

"Если такой чиновник заявляет о преступлении, неужели это будет бесперспективно с точки зрения следствия и суда? Или это не о государственной безопасности и работе институтов? Я подчеркиваю: никто в нашей стране не должен открывать производство для того, чтобы осуществлять политическое давление. Если есть дела, то их надо либо закрывать, либо переходить с ними в суд, и пусть суд решает. Это правильно, это демократично, это соответствует требованиям правового государства. Поэтому здесь вообще нет политики", – подчеркнула она.

Венедиктова также добавила, что на прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства против Порошенко.

"На прошлой неделе из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства, созданные по заявлениям о неправомерных, по мнению заявителя, действиях указанного лица при назначении членов Высшего совета правосудия, о неправомерных действиях в отношении судей Окружного административного суда Киева и законности назначения премьер-министра Украины", – сказала прокурор.

Отвечая на вопрос об изменении меры пресечения Порошенко, Венедиктова объяснила, на основании чего прокуратура принимала это решение.

"Народный депутат заявлял на камеры, что он будет появляться и ни от кого не скрывается. В понедельник он явился в суд, сегодня – тоже. К тому же он политик, народный депутат, выполняет свои профессиональные полномочия. Учитывая, что он заверил нас всех и словами, и действиями – почему же не изменить меру пресечения, чтобы он продолжал выполнять свою политическую и профессиональную деятельность и являться для проведения процессуальных действий? Это логично, это законно, это нормально и правильно в демократическом государстве. И это свидетельствует об отсутствии политически мотивированных преследований в нашей стране", – добавила она.

Напомним, речь идет о деле, по которому Офис генерального прокурора объявил Порошенко подозрение неделю назад, 10 июня. Политику вменяют давление на главу Службы внешней разведки в 2018 году (якобы Порошенко таким образом добился назначения первым заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко).

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 18 июня принял решение отложить заседание по избранию Порошенко меры пресечения по делу о якобы нарушении при назначении Семочко до 1 июля.