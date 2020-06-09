Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова пожаловалась, что ей не хватает заработной платы на должности главы ОГП.

В интервью "Українським новинам" она сказала, что будет использовать свои денежные накопления.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата "на руки" 38 тыс. гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому, я буду использовать запасы", – отметила Венедиктова.

Ирина Венедиктова

Напомним, что Ирина Венедиктова не указала в декларации квартиру в Киеве, в которой проживает в данное время.

Также генпрокурор забыла указать в своей декларации швейцарские часы Hublot стоимостью в 10 тысяч евро. В связи с этим, там пообещали обратиться по этому поводу в НАПК.

Еще Венедиктова задекларировала Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК проверит столичный дом генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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