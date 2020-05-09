Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая и процитировала Лещенко: сеть в гневе

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая и процитировала песню российского певца Льва Лещенко, который поддержал оккупацию Крыма.

Пост с видео и словами из песни она опубликовала на своей странице в Facebook. В комментариях генпрокурор нарвалась на шквал критики, а затем ответила хейтерам.

Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая и процитировала Лещенко

"Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не надо манипулировать. Сегодня светлый день памяти погибшим. Мои деды вернулись. Я праздную Победу над фашизмом. Ссылку удалила - все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках", – написала Венедиктова.

Позже она закрыла возможность комментировать публикации на своей странице и назвала ее "частным палисадником", где ведет себя как хочет.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая. Посмотреть его собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции. Таким образом глава государства ответил критикам проведения мероприятия.