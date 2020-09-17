Венедиктова потребовала взять "слугу народа" Юрченко под стражу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала народному депутату от "Слуги народа" Александру Юрченко, фигуранту коррупционного скандала подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Об этом она лично сообщила на своей странице в Facebook. Венедиктова отметила, что любые должности будут напрасными, если представители ОГПУ и антикоррупционных органов не заставят себя сконцентрироваться на деле и ответственности.

"Уголовная сага, связанная с депутатом, имеет свое логическое и законное продолжение. Мы вместе с прокурорами САП в этом деле провели несколько часов над изучением материалов этого уголовного производства, в результате чего я приняла решение и, соответственно, одновременно ответственность, подписать народном депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей", – написала генпрокурор.

Также Венедиктова отметила, что не является секретарем ни детективов НАБУ, ни прокуроров САП, и добавила, изучать материалы дела – это не только ее право, но и обязанность, установленная законом.

"Кое-кто пытается сместить фокус – не получится. У меня нулевая толерантность к информационным атакам и попыткам манипулировать результатами моих решений. Если в моем лице правоохранители хотят видеть надежное плечо, следуйте букве закона", – сказала глава ОГПУ.

"Я не буду ограничивать конституционные права граждан со специальным статусом или без такового, не изучив материалы дела. Это мое принципиальное условие, и я не собираюсь от него отказываться",

Венедиктова также заверила, что не боится осуществления на нее влияния с помощью журналистов или активистов.

"Прошу также не забывать, что "случайный слив" материалов уголовных производств в СМИ – это противозаконно. Мы приближаемся к дате проведения местных выборов и все чаще процессуальные решения прокуроров всех уровней будут так или иначе "подгоняться" под политические лозунги различных оппонентов", – написала генпрокурор.

Сама она, по ее утверждениям, вне политики и считает, что у правонарушений нет политических особенностей или иммунитетов.

"Общая цель – жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня его проводим в одном тоне – нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства., которое предоставлено на изучение. Сейчас принимаются меры по реализации этих решений", – подытожила Венедиктова.

Напомним, что во время выступления в Верховной Раде 15 сентября Венедиктова заявила, что ей не хватало доказательств для подписания подозрения Юрченко. Генпрокурор говорила, что получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства.

В то же время она признала, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.

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