Венедиктова пообещала не продавать дела на посту генпрокурора

И.о. главы ГБР Ирина Венедиктова, которая претендует на пост Генерального прокурора Украины выступила с речью с трибуны Верховной Рады.

"Это недоверие не просто честь, а большая ответственность. Я сделаю все, чтобы мои решения не были ошибкой. Я обещаю народу Украины добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их. Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную организацию, чтобы они чувствовали себя независимыми, защищенными, нужными этом государстве. Я обещаю этом государстве стоять на принципах верховенства права. Я обещаю строить прокуратуру по международным стандартам", – заявила она.

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