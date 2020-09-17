Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко, – Лещенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Об этом 17 сентября со ссылкой на собственные источники сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что еще 15 сентября Венедиктовой не хватало доказательств, чтобы подписать подозрение Юрченко. Генпрокурор говорила, что получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
Глава ОГП Ирина Венедиктова 15 сентября заявила, что в случае наличия доказательств и состава преступления, Юрченко будет привлечен к уголовной ответственности.