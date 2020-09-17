Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко, – Лещенко

Карина Бондаренко Политика 07:30, 17.09.2020 Обновлено: 07:55, 17.09.2020

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных Национальным антикоррупционным бюро Украины.

Об этом 17 сентября со ссылкой на собственные источники сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Как сообщили наши инсайдеры, генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что еще 15 сентября Венедиктовой не хватало доказательств, чтобы подписать подозрение Юрченко. Генпрокурор говорила, что получила письмо от руководства НАБУ по подозрению без материалов уголовного производства.

Венедиктова подписала подозрение Юрченко.
Сергей Лещенко в Telegram

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