Топ-темы:

Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко, – Лещенко

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
7,8 т.
Ирина Венедиктова и Александр Юрченко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

УкраинаИрина ВенедиктоваСергей ЛещенкоАлександр Юрченко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook