Венедиктова подписала подозрение нардепу Юрченко, – Лещенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Александру Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.

В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.