Венедиктова ответила на слова Зеленского об увольнении из-за отсутствия посадок. Видео

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова высоко оценила работу своего ведомства и отметила, что посадки должны обеспечивать суды.

Об этом она сообщила в среду, 14 октября, в комментарии журналистам Telegram-канала PavlovskyNews, отреагировав таким образом на слова президента Владимира Зеленского о ее возможном увольнении.

Венедиктова заявила, что все показатели прокуратуры выросли минимум в два раза, в том числе аресты имущества. Она считает, что показывает результат, несмотря на финансовые проблемы государства и эпидемию COVID-19.

"Поэтому мой ответ один – мы уже сейчас показываем очень хороший результат и будем показывать такой же результат дальше", – сказала Венедиктова.

Она добавила, что хочет одинаково хорошей работы со стороны как правоохранителей, так и судов.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что может уволить генерального прокурора Ирину Венедиктову, если она не покажет определенного результата до конца года. Он отметил, что предыдущий прокурор был уволен из-за отсутствия посадок, поэтому ждет лучших результатов от Венедиктовой.