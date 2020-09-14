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Венедиктова отказалась подписывать подозрение нардепу Юрченко, – Береза

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
1,2 т.
Венедиктова отказалась подписывать подозрение нардепу Юрченко, – Береза

Генпрокурор Ирина Венедиктова якобы отказывается подписывать подозрение народному депутату из "Слуги народа" Александру Юрченко.

Об этом в Facebook сообщил нардеп 8-го созыва Борислав Береза со ссылкой на источник в Офисе генпрокуратуры.

"Причина в том, что в Офисе президента боятся этого на фоне падающего рейтинга. Ведь тогда избиратели скажут, что в Верховную Раду привели не только насильника Иванисова и любителя заказать проститутку на заседании ВР Яременко, а еще лжецов, дураков, фриков и мерзавцев, но и коррупционеров. Вот этого на Банковой боятся, как огня", – написал он.

По словам политика, в ОП надеются замять историю с нардепом Юрченко: "свой" генпрокурор должен не дать делу ход".

Венедиктова отказалась подписывать подозрение нардепу Юрченко, – Береза

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявил, что НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.

Александр Юрченко был избран в ВР по мажоритарному округу №211 в Голосеевском районе Киева. Согласно сайту парламента, у Юрченко 21 помощник, кто именно был задержан на взятке не сообщалось.

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