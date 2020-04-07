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7 апреля • обновлено в 10:57
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Венедиктова объяснила, как Зеленский "выбрал" ее генпрокурором

1.1т
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СМИ в Украине спровоцировали назначение Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала сама глава ОГП. При этом она отметила, что президент Владимир Зеленский предложил ей эту должность.

"После того как Руслана Рябошапки было недоверие Верховной Рады, начали писать о кандидатах. И начала звучать моя фамилия. Для меня не известно, по каким причинам она стала звучать. Но ставили как раз там: Сергей Ионушас, Сергей Кись, Андрей Смирнов и Венедиктова", – сообщила генпрокурор.

Венедиктова и Зеленский

Венедиктова и Зеленский

Венедиктова добавила, что возможно, Зеленский после публикации в СМИ начал рассматривать ее кандидатуру.

"Потому что до этого мы вообще об этом с ним не говорили. Я строила стратегию развития Государственного бюро расследований, я занималась кадровой политикой и была очень вовлечена в процесс строительства института ГБР на самом деле", – пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову.

Венедиктова указала в декларации Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м. Также она попыталась объяснить, откуда у нее часы Hublot.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Ирина Венедиктова Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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