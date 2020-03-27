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27 марта • обновлено в 15:20
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Венедиктова назначила двух замов генпрокурора: что о них известно

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Андрей Любович и Алексей Симоненко стали заместителями Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Венедиктова сообщила, по каким направлениям они будут работать, и объявила новое распределение обязанностей между заместителями генпрокурора.

Андрей Любович ранее был прокурором Донецкой области. Согласно декларации, в 2016 году он владел квартирой в Днепре площадью почти 190 м.кв. и 48 тысячами гривен наличными в банке. У его жены были задекларированы почти 50 тысяч долларов.

В 2016 году он заработал больше 250 тысяч гривен на основном месте работы и 373,5 тысячи – от предпринимательской деятельности. Его жена в то время заработала почти 950 тысяч.

Также он указал следующие авто: Volvo XC 70, ГАЗ24, Volkswagen Golf и мотоцикл Нonda

Андрей Любович

Андрей Любович

Алексей Симоненко ранее работал в СБУ. Также он подавалсвою кандидатуру на должность заместителя председателя ГБР. В декларации он указал земельный участок 2500 кв.м. в Киевской области. У жены есть квартира в Киева, дом на 640 кв.м. , два земельных участка в Козине и несколько в Киевской области. На счету в банке у жены свыше 4 млн грн.

На супругу записан Mercedes S-Class Coupe 400. Жена Симоненко работает в сфере ресторанного бизнеса и владеет компанией "Крассула Б".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский официально назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову.

Венедиктова указала в декларации Porsche Cayenne, земельные участки, 13 банковских счетов и дом площадью почти 400 кв.м.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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