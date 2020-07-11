Венедиктова и Соколов меня повысили, потом я им начал "капать на мозги" из-за Порошенко, и меня решили уволить, – Корецкий

Начальник отдела Держбюро расследований Олег Корецкий заявил руководству ГБР, что большинство дел с участием Петра Порошенко не имеют состава преступления, и после этого его решили уволить.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ. "Сначала Венедиктова и Соколов меня повысили. В декабря 2019 году они сняли меня с должности и.о. начальника Первого управления. Но в марте они назначили меня начальником третьего отдела и снова назначили на должность и.о. начальника Первого управления. То есть укрепили мое положение, по сути, укрепили, убрав всех других руководителей", – сказал он.

И продолжил: "Но потом я им начал "капать на мозги", что большинство наших дел с участием Порошенко не имеют состава преступления, и вот после этого они меня отстранили от должности и. о. А когда я сказал, что не вижу перспективы по большинству этих вымышленных дел, они решили уволить по сокращению штатов. "Ты не должен это закрывать!". Но я сказал, что закрою. Знаете, мне нравится, как работает НАБУ, несмотря на все проблемы. Так вот, у них получается, потому что в них работает коллектив. А у нас ни Бабиков, ни Соколов коллективом не занимаются. У нас сейчас освободили 20-25 следователей, освобождены незаконно, они возобновятся и отсудят зарплату".

Олег Корецкий 8 июля заявил, что на него оказывалось давление с целью возбуждения уголовных производств против пятого президента Петра Порошенко, а также о закрытии дела о "Ленкузне".