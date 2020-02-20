Венедиктова хочет отменить амнистию для участников Революции Достоинства

Глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что закон о недопущении преследования и наказания участников Революции Достоинства в 2014-2015 годах мешает справедливому расследованию убийств на Майдане.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua. По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", – отметила Венедиктова.

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Закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности. – Ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех. Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", – сказала Венедиктова.

Позже на странице ГБР в Facebook было опубликовано обращение Венедиктовой, в котором она рассказала о том, что бюро инициировало изменения в законодательство, которые, по ее мнению, помогут привлечь к ответственности виновных по делам Майдана. Что именно собираются менять, глава ГБР не уточнила, однако отметила, что изменения помогут привлечь в том числе и тех, кто в данный момент находится за границей.

Напомним, 18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдана и правительственных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в октябре 2019 года правозащитники семей Небесной Сотни обратились к украинским властям с требованием безотлагательно создать в структуре ГБР отдельное управление, которое будет заниматься делами Евромайдана. Они опасаются, что следствие может просто остановиться.

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановилось на неопределенное время. Причина в том, что Рада так и не проголосовала за необходимые правки в закон о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Поэтому органы прокуратуры потеряли следственные функции, после чего дела Майдана перешли в НАБУ и ГБР.

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