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20 февраля • обновлено в 14:26
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Венедиктова хочет отменить амнистию для участников Революции Достоинства

7.4т
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Глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что закон о недопущении преследования и наказания участников Революции Достоинства в 2014-2015 годах мешает справедливому расследованию убийств на Майдане.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua. По ее словам, действие этого закона противоречит Уголовно-процессуальному кодексу.

"Были убиты 78 митингующих и 13 милиционеров. С точки зрения справедливости, мы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые выполняли приказ. Если приказы были преступными, нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал", – отметила Венедиктова.

Венедиктова хочет отменить амнистию для участников Революции Достоинства

Венедиктова хочет отменить амнистию для участников Революции Достоинства

Закон, по ее словам, препятствует объективному расследованию убийств правоохранителей.

"Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить. Кроме того, мы разработали законопроект о заочном осуждении, который был направлен всем главам фракций и Денису Монастырскому (председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности. – Ред.). Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех. Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", – сказала Венедиктова.

Позже на странице ГБР в Facebook было опубликовано обращение Венедиктовой, в котором она рассказала о том, что бюро инициировало изменения в законодательство, которые, по ее мнению, помогут привлечь к ответственности виновных по делам Майдана. Что именно собираются менять, глава ГБР не уточнила, однако отметила, что изменения помогут привлечь в том числе и тех, кто в данный момент находится за границей.

Напомним, 18-22 февраля 2014 года были самыми страшными днями Революции Достоинства. Именно тогда противостояние Евромайдана и правительственных силовиков достигло кульминации, которая закончилась гибелью Небесной Сотни и победой протестующих.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Евромайдан
Персона
Ирина Венедиктова
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Ferat Bey
Ferat Bey
А что эта Венедиктова на «селюкской недомове» говорит? Пусть эта Венедиктова сразу переходит на «нормальный русский язык» и голову не морочит.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
АХААХАХАХА! ПРИПЕКАЕТ СВИДОМУЮ ПАДАЛЬ!
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Куни Чан
Куни Чан
Дюже гарная новына, у рагулей глаза из орбит повылетают от внезапно открывшейся правды о СВЯТОМ МАЙДАНЕ))))))) но этому к сожалению не бывать, сладкая ложь будет вечной!
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