Венедиктов заявил, что Кремль опирается в своих решениях на Ермака

В окружении президента Украины Владимира Зеленского якобы есть люди, на которых опирается в своих решениях руководство Российской Федерации.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил главный редактор "Эхо Москвы" оппозиционный журналист Алексей Венедиктов. На вопрос о том, кто именно эти люди, Венедиктов сказал: "Переговорщик ваш в первую очередь". Журналист уточнил, что речь идет о главе Офиса президента Андрее Ермаке.

"Я знаю, как с нами разговаривают и где можно достичь компромисса по отдельным вопросам, а где специально провоцируют, раздражают, чтобы Путин разъярился и что-то не так сделал. И я вам могу сказать, что после назначения Дмитрия Козака и Ермака были большие шансы в прорыве. Я не знаю, на каких условиях. Я не знаю, какие мандаты у них обоих. Но возникло то, что в международной политике называется доверием. Политическим, не личным. И у нас в Москве, в Кремле говорили: "Вот сейчас мы договоримся". Напоминаю: цель – санкции", – сказал Венедиктов.

Он заявил, что по его мнению, оппозиционные депутаты в Украине вскрыли суть переговоров по Донбассу и решили, что Ермак уступает.

"С точки зрения Украины – да (Ермак уступал – Ред). Но России этого не хватает. Я не могу вам говорить о конкретных пакетах потому, что в дипломатии очень важны слова. Я не читал документов, а слышал это в пересказе разного рода информированных людей. Ощущение (может быть, ошибочное), в Москве было таким: "О славный час, о славный миг, еще напор – и враг бежит". То есть думали, что мы договоримся – и санкции снимут", – добавил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший разведчик КГБ, сокурсник президента России Юрий Швец заявил, что советник Владимира Зеленского по внешней политике, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы был назначен на должность при участии России.