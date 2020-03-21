Вельможный, у которого заподозрили коронавирус, контактировал с десятками нардепов: кто в зоне риска

Депутат группы "Довіра" Сергей Вельможный, у которого заподозрили коронавирус, 17 марта посещал заседание Верховной Рады и контактировал с десятками парламентариев.

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Как сообщило издание "Страна", Вельможный сидит в Раде в том же секторе, что и другие члены группы – Максим Ефимов, Василий Петевка, Александр Сухов, а также внефракционные депутаты Сергей Магера, Руслан Требушкин, Виктория Гриб.

Вероятно, что, если у Вельможного подтвердится коронавирус, все они будут находится в группе риска.

Кроме того, 17 марта нардеп также посетил заседание правового комитета. Вместе с ним там были ещё 17 человек: Роман Бабий, Валерий Божик, Сергей Демченко, Максим Дырдин, Павел Бакунец, Игорь Калаур, Руслан Князевич, Андрей Костин, Олег Макаров, Василий Нимченко, Павел Павлиш, Михаил Новиков, Александр Пузанов, Николай Стефанчук, Богдан Торохтий, Владимир Ватрас.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов, на сегодняшний день из 10 установленных больных 5 находятся на самоизоляции, 5 с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы.

"Сейчас идут массовые проверки всех, кто мог с ними контактировать, тесты, самоизоляция. Да, контраст. Привыкли отдыхать заграницей, лечиться заграницей, а теперь придется привыкать к мысли, что необходимо обеспечить условия лечения на Родине. Но это хорошо, сейчас как раз и проверим, кто на что готов, все миллиардеры и миллионеры сидят как и мы в своих домах наедине с эпидемией и интернетом", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Сергей Шахов, который находится в больнице с коронавирусом, заявил, что у его соратника, депутата группы "Довіра" Сергея Вельможного, также подозревают COVID-19.

Сам Вельможный заявил, что его с сыном действительно госпитализировали, однако первые тесты показали отрицательные результаты.

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