Великобритания и Словения поддержали создание платформы для деоккупации Крыма

Великобритания и Словения заявили о своей поддержке создания Крымской платформы, задача которой – защита прав граждан Украины на оккупированном полуострове и освобождение его территорий.

Об этом сообщила на своей странице в Twitter первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова. В частности, о поддержке стран-партнеров было заявлено во время встречи дипломата с послом Великобритании Мелиндой Симмонз и послом Словении Томажем Менцином.

"Выразили благодарность за поддержку Украины на двустороннем уровне, о чем свидетельствует недавний визит президента Украины в Великобританию, и в рамках международных организаций. Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы и открыта к консультациям", – написала Джепарова.

Со своей стороны Мелинда Симмонз подтвердила поддержку концепции Крымской платформы и готовность к дальнейшим консультациям по этому вопросу, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

На встрече же с Менцином заместитель главы МИД проинформировала его о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму, милитаризации Азово-Черноморского региона и блокировании деятельности украинской церкви в Крыму. "Искренне благодарны Словении за поддержку инициативы создания Крымской платформы", – подчеркнула Джепарова.

В пресс-службе МИД также добавили, что стороны договорились о сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ. Кроме того, посол Менцин подчеркнул, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL: