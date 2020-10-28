Великобритания и Словения поддержали создание платформы для деоккупации Крыма
Великобритания и Словения заявили о своей поддержке создания Крымской платформы, задача которой – защита прав граждан Украины на оккупированном полуострове и освобождение его территорий.
Об этом сообщила на своей странице в Twitter первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова. В частности, о поддержке стран-партнеров было заявлено во время встречи дипломата с послом Великобритании Мелиндой Симмонз и послом Словении Томажем Менцином.
"Выразили благодарность за поддержку Украины на двустороннем уровне, о чем свидетельствует недавний визит президента Украины в Великобританию, и в рамках международных организаций. Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы и открыта к консультациям", – написала Джепарова.
Со своей стороны Мелинда Симмонз подтвердила поддержку концепции Крымской платформы и готовность к дальнейшим консультациям по этому вопросу, добавив, что Великобритания остается преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
На встрече же с Менцином заместитель главы МИД проинформировала его о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму, милитаризации Азово-Черноморского региона и блокировании деятельности украинской церкви в Крыму. "Искренне благодарны Словении за поддержку инициативы создания Крымской платформы", – подчеркнула Джепарова.
В пресс-службе МИД также добавили, что стороны договорились о сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций, в частности ООН и ОБСЕ. Кроме того, посол Менцин подчеркнул, что Украина может уверенно рассчитывать на поддержку во время председательства Словении в ЕС во втором полугодии 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи с Джепаровой также заявила, что США готовы сотрудничать с Украиной по созданию Крымской платформы.
Напомним, о создании этой площадки во время ежегодного послания к Верховной Раде 20 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.