Накануне выборов в Верховную Раду Украины, которые происходили в 2014 году, будущий народный депутат Украины VIII созыва от партии "Блок Петра Порошенко" и министр энергетики и угольной промышленности Насалик Игорь Степанович занял у Дыминского Петра Петровича кругленькую сумму в более 3 млн. долларов США. Было ли это связано с предстоящими выборами и его назначением на должность министра, наверное, для нас навсегда останется вопросом открытым...

Тем не менее в феврале и июле 2014 года Насалик Игорь заключает с Дыминским Петром договоры займа на сумму 1,888 млн. долларов США и 1,249 млн. долларов США соответственно.

Это расследование посвящено истории беспринципного уклонения Насалика Игоря от выполнения долгового обязательства именно в размере 1,249 млн. долларов США, однако в будущем мы осветим все аферы этого честного прикарпатца.

Так, в июле 2017 Дыминский Петр обратился в Печерский районный суд Киева с исками к Насалику Игорю Степановичу, в связи с невыполнением последним своих обязательств по возврату долга, это дело "досталась" знаменитой процесуалистке современности судьи Остапчук Т. В.

Однако Насалик, получив иск, отрицает существование долга, более того, заявляет о том, что не подписывал договоры займа, не брал деньги в долг у Дыминского П.П., и "энергетически" начинает гениальную по своему сценарию и масштабам операцию по очистке себя от долга.

Фото со страницы Фейсбук Насалыка Игоря

Кто придумал все, о чем мы напишем ниже, неизвестно, но это сделал умный человек. Ну, наверное, умный. Ну, точно человек...

Вот вашему вниманию предоставляется часть шедевров юридического пера честных чиновников современности.

В связи с тем, что Игорь Насалик отрицает факт подписания договора займа, его адвокаты инициируют в деле проведения почерковедческой экспертизы и требуют предоставления к материалам дела оригинала договора займа и расписки.

Это был очень хитрый и умный план господина Насалика, достойный сценария фильмов Гая Ричи.

После отрицание факта подписания договора займа и инициирования экспертизы верные идеи Насалика И.С. адвокаты активно знакомятся с материалами дела. Странным выглядит такое частое ознакомления с материалами дела, когда само дело активно не движется и не переполняется новыми доказательствами и документами. Но это все входит в хитрый и коварный план эксминистра и профессионалы знали, что делать.

Как может самостоятельно убедиться наш читатель, за очень короткий промежуток времени защита И. Насалика "мониторит" состояние гражданского дела. В чем же заключается такая заинтересованность к материалам дела? Для чего так часто осматривать гражданское дело и тратить бесценное время адвоката?

Но мы писали, что господин Насалик очень сообразительный и эти профессионалы точно знают, что им делать.

Как уже теперь стало очевидно, цель ознакомления с материалами дела – отслеживание момента, когда Петром Дыминским к делу будут представлены оригиналы договора займа, которые эксминистр оспаривает. Ведь в октябре 2017 (параллельно инициированию почерковедческой экспертизы по гражданскому делу) Насалик И.С. инициирует уголовное производство в отношении использования якобы поддельных договоров займа и расписок, согласно которым он Диминскому П.П. должен деньги. Целью уголовного производства, вероятно, также является проведение экспертиз. И следователям очень нужны оригиналы договоров.

Это же просто гениально! Доказывать одновременно в уголовном и гражданском процессе, Насалик И. является действительно пострадавшим от чужих махинаций, махинаций людей, которым нечего делать, а только дай возможность подделать договора и судиться.

Сведения в ЕРДР по заявлению эксминистра вносятся на удивление быстро – в день поступления заявления, и без прохождения привычных для рядовых граждан процедур обжалования у следственного судьи. Пожалуй, сообщение о преступлении было очень профессионально написано.

Ну и честные и беспристрастные следователи столичной полиции сразу начинают "охоту" за оригиналами договоров, должны попасть к материалам гражданского дела от представителей Дыминского П.П.

Ну каждому ж известно, что когда у кого-то похитили велосипед или мобильный телефон, то на его поиски могут бросить все силы доблестной полиции, следователи ночами не будут спать и только думать как помочь вам. А министр – он же такой же гражданин, как и все, и имеет такие же права. Поэтому совсем не удивительно, что полиция так активно помогала главе энергетического ведомства. А тем, кто распускает слухи о взятках за помощь господину Насалику, мы, конечно, не верим.

Теперь понятно, что для представителей Насалика И.С., видимо, было очень важным отследить момент поступления оригиналов "ценных" документов к гражданскому делу, чтобы следователи вовремя в пределах действия постановления следственного судьи о предоставлении временного доступа к вещам и документам могли их изъять из дела. Они, так сказать, стояли "на шухере".

В ноябре 2017 по гражданскому делу, отметим, по заявлению адвокатов Насалика И.С., была назначена экспертиза, что требовало от судьи Печерского суда. Киева Остапчук Т.В. направить гражданское дело в экспертное учреждение.

Адвокаты Дыминского П.П., которые верили в добрые намерения судей и работников правоохранительных органов, предоставили в распоряжение судьи Остапчук Т.В. оригинал договора займа, подписание которого эксминистр оспаривает.

Однако, гражданское дело в нарушение требований гражданского процесса вместо того, чтобы попасть в экспертное учреждение, остается лежать в Печерском районном суде Киева до 40 дней.

Вскоре после назначения экспертизы и передачи в суд оригинала договора, в декабря 2017 г. следователь по делу потерпевшего Насалика И.С. получает у судьи Печерского районного суда г. Киева Новака Р.В. разрешение на изъятие из материалов гражданского дела, которое также находится в производстве Печерского районного суда. Киева, оригиналов договора займа на сумму 1,249 млн. долларов США, заключенного между Насаликом И.С. и Диминским П.П.

С текстом этого постановления можно ознакомиться по ссылке: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72637896

На основании вышеуказанного постановления суда, следователи изымают из материалов гражданского дела оригиналы спорного договора, тем самым фактически блокируют проведение экспертизы в гражданском производстве.

Среди сотен тысяч постановлений, которые содержатся в реестре судебных решений, не много судебных решений, где для целей уголовного дела изымают оригиналы материалов гражданского дела, по которому еще не вынесено судебное решение, но это не удивительно – пострадавшим в преступлении, которое расследуется, есть целый министр правительства П. Порошенко, поэтому его нарушенные права подлежат немедленной защите. На помощь этому простому человеку становятся честные прокуроры и бескорыстные полицейские, которые хотят, чтобы справедливость восторжествовала любой ценой.

В результате такого стечения обстоятельств (поскольку кто же поверит в согласованные действия эксминистр, работников суда и следователей национальной полиции?), 20.12.2017 года оригиналы договора с подписями Насалыка И.С. спокойно покидают Печерский районный суд Киева.

Для чего же делались эти манипуляции? А все очень просто: цель полиции – изъятие оригинала документа и его дальнейшая замена на "куклу" – с имитированием такого же договора, где подписи уже точно не господина Насалика.

Эта веселая и креативная история по гениальному сценарию господина Насалика должна на этом закончиться, все причастные еще долго хвастались перед друзьями чисто проделанной работой.

Однако, что-то пошло не так...

Что происходило с этими договорами в столичном отделе полиции, нам не известно. Но то, что происходило, кажется довольно странным.

Сначала в апреле 2018 года с Печерского УП ГУНП г. Киева под видом оригинала в Печерский суд направляется цветная копия ранее изъятого договора займа. Копия, вернувшейся под пристальным взглядом имеет незначительные различия с той копией договора, которая была оставлена следователем суда во время выемки оригинала договора с материалов дела.

Очевидную подмену документов все "причастные" видели, но почему-то молчали.

Лишь после того, как адвокаты Дыминского П.П. начали заявлять о согласованном "похищении" оригинала договора, подмену "заметила" судья Остапчук Т.В. и обратилась к национальной полиции с письмом о возврате изъятых документов.

Адвокаты Насалика И.С. также просили суд истребовать из органов национальной полиции оригинал ранее изъятых документов. Но это тоже, наверное, стечение обстоятельств, поскольку тогда действующий министр является честным человеком.

Для стороннего наблюдателя, наверное, кажутся довольно странными действия ответчика Насалика И.С. и его представителей, ведь именно сторона ответчика инициировала проведение экспертизы по гражданскому делу и одновременно с тем обратилась в правоохранительные органы с заявлением о подделке документов, чем обеспечила изъятие оригиналов документов по гражданскому делу и невозможным проведением экспертизы.

Для честного человека, который уверен в том, что договор не подписывал, не имеет значения в рамках гражданского или уголовного производства будет проведена экспертиза. При обратной ситуации, сокрытие документов в материалах уголовного судопроизводства на неопределенный срок является достаточно выгодной стратегией затягивания или даже невозможность взыскания долга. В последнее время такая практика получила широкое распространение.

Поэтому после очередного "возвращения" оригиналов договора и расписки органами полиции судья выносит постановление от 21.05.2019 г.. Http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82088916 о направлении дела в экспертное учреждение.

При этом среди вопросов, выносимых на экспертизу, является вопрос о давности исполнения подписей, содержащихся на спорном договоре. Проще говоря, судья Остапчук Т.В. проставила вопрос времени изготовления документов, вернулись с полиции.

Выводы экспертиз подтвердили все подозрения Дыминского П.П. о проведенных манипуляций с документами, в то время, как они были изъяты органами полиции.

Вывод технической экспертизы КНИСЕ от 16.01.2020 г.. показал, что документы (подписи в них), которые возвращены в суд органами национальной полиции, было изготовлено не в то время, которым они датированы (2014), а позднее декабря 2017 (напомним, что именно в декабре 2017 г. из материалов гражданского дела следователем полиции было изъято оригинал оспариваемого эксминистром договора).

То есть после изъятия оригинала договора, по его образцу было произведено подобный ему договор с подписями уже не Насалика И.С., и предоставлено в суд, чтобы исключить установление экспертным путем принадлежность подписи на них Насалику И.С. Это обстоятельство подтверждается выводами ведущего экспертного учреждения Украины.

Как сообщают наши источники, после получения таких потрясающих выводов экспертов, защита Дыминского П.П. решила сопоставить копию договора займа, которая была оставлена во время выемки с оригиналом договора, который впоследствии вернулся с полиции.

Ожидаемо экспертиза показала, что предоставленные органами полиции документы не являются теми документами, из которых в декабре 2017 года во время временного доступа было изготовлено контрольные копии, что в очередной раз подтвердило подмену документов.

Господин Насалик и его "помощники" не учли современные технические возможности судебной экспертизы, которые легко разоблачили манипуляции с документами, находившиеся в материалах дела.

Для опровержения выдумок и фантазий И. Насалика суда по гражданскому делу было предоставлено свидетеля, который мог подтвердить факт заключения договора и получения Насаликом средств в долг. Свидетель, между прочим, прошел полиграф, против прохождения которого Насалик И.С. и его представители активно возражали.

Каждый сам может судить и делать выводы из вышеуказанного. Однако, работники полиции, которые не знают азов криминалистики и возможностей современной судебной экспертизы, явно перестарались, защищая нарушенные права потерпевшего по делу Насалика И.С. Видимо, они были фанатами реформ министра-энергетика и делали это с благой целью заботы о нашем государстве, а честный экс-министр здесь точно ни к чему.

Эта история по сценарию определенных господ на этом должна закончиться счастливым финалом в виде освобождения Насалика И.С. от миллионного долга, однако...

Так, господин Насалик И.С. в далеком 2014 году при оформлении договора займа и расписки на сумму 1,249 млн. долларов США случайно забыл свой (второй) комплект долговых документов в офисе Дыминского П.П.

Поняв, что ранее предоставленные в суд оригиналы договора и расписки изъяты и подменены еще до проведения экспертизы по делу, чтобы избежать повторных манипуляций с документами, такие документы были предоставлены в распоряжение НАБУ как доказательства в уголовном производстве № 42018000000002019 от 17.08.2018 по факту внесения Насаликом И.С. недостоверных сведений в декларации за 2015-2018 годы.

Документы прошли соответствующие экспертизы почерка и давности изготовления подписей, их достоверность и принадлежность подписей Насалику И.С. подтверждено.

На основе указанных документов в июле 2019 Насалику И.С. сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

В ноябре 2019 уголовное производство по обвинению Насалика И.С. поступило в Высший антикоррупционный суд (дело №991/1551/19).

Указанные обстоятельствапоставлены в известность судьи Остапчук Т.В., которая точно не имеет никакого отношения к похищению долговых документов по гражданскому делу, однако ни останавливать производства к рассмотрению уголовного дела, ни хотя бы истребовать копии судебных экспертиз инициированных НАБУ судья Остапчук Т.В. отказалась.

Это при том, что уже в ее распоряжении были доказательства подмены документов – выводы технических экспертиз.

В чем причина такого поведения судьи? Этим вопросом занялась защита Дыминского.

Несколько адвокатских запросов сделали свое дело: оказалось, что судью Остапчук Т.В., которая рассматривает дело Насалика И.С. и самого Насалика И.С. представляет одна и та же юридическая фирма – Адвокатское объединение "АВЕР ЛЕКС", известное широкой публике защитой Виктора Януковича.

Адвокаты "АВЕР ЛЕКС" осуществляют защиту Насалика И.С. в упоминавшемся уголовном производстве в Высшем антикоррупционном суде Украины, основанное на спорном договоре.

Решение судьи Остапчук Т.В. о признании такого договора недействительным могло моментально решить все проблемы Насалика И.С. в антикоррупционном суде, в первую очередь исключить привлечение его к уголовной ответственности.

Заинтересованные адвокаты Насалика И.С. в таком развитии событий? Беспрекословно. Можно ли исключить при таких условиях внепроцессуальное влияние на суд? Наверное, нет.

Вопрос, каким образом судья Остапчук Т.В. рассчитывалась за предоставление юридических услуг АО "АВЕР ЛЕКС", на сегодня остается открытым.

В дальнейшем было также установлено, что не только судью Остапчук Т.В. представляют адвокаты АО "АВЕР ЛЕКС", но и ее секретаршу судебного заседания, а в дальнейшем и помощницу судьи.

Секретаршу и будущую помощницу судьи допрашивали в упоминавшемся уголовном производстве № 42018000000002019 от 17.08.2018 г.. по обстоятельствам подмены документов из материалов дела. Представлял ее интересы во время допроса защитник Насалика И.С. – адвокат Бабиков Александр Петрович – адвокат АО "АВЕР ЛЕКС", а ныне – Первый заместитель директора Государственного бюро расследований.

Кажется, что такие обстоятельства у рядового гражданина не менее могут вызвать сомнения в объективности состава суда при рассмотрении дела, но только не у судей Печерского районного суда г. Киева, которые не видели оснований для отвода судьи Остапчук Т.В. и самой судьи Остапчук Т.В., которая, действуя в конфликте, не видела оснований для самоотвода.

Представителями Дыминского П.П. несколько раз подавались заявления об отводе судьи Остапчук Т.В. в силу обстоятельств, которые свидетельствуют о ее предвзятости.

Постановлениями:

от 23.04.2019 г.. судья Новак Р.В. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81359919

от 24.03.2020 г.. судья Волкова С.Я. http: // www. reyestr. court. gov. ua / Review / 88396754

от 30.03.2020 г.. судья Новак Р.В. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88518646

отказано в удовлетворении таких заявлений об отводе.

И только 21.04.2020 г.. судья Литвинова И.В. по сути констатировала очевидные для всех вещи – судья Остапчук Т.В. должна быть отведена от рассмотрения дела http: // www. reyestr. court. gov. ua / Review / 88845922.

Теперь по гражданскому делу новый судья – Соколов А.Н. Именно от него в прямом и в переносном смысле зависит, будет ли разрешено укрепиться практике похищения и подмены документов в рамках гражданских дел, или наоборот – будет восстановлено доверие к правосудию на примере одного дела.

Искать справедливости в правоохранительных органах оказалось бесполезным, тем более когда одним из руководителей такого органа является защитник (хотя и в прошлом) твоего оппонента.

Так, вопрос изъятия и замены документов по гражданскому делу стал предметом досудебного расследования в уголовном производстве №42018000000002523 от 18.10.2018 г.. Однако, как выяснилось журналистами ИП "Агентство противодействия коррупции", указанное уголовное производство было закрыто 30.03.2020 г.. следователям ТУ ГБР, расположенное в Киеве.

По странному стечению обстоятельств, решение о закрытии уголовного производства было принято после недавнего назначения на должность Первого заместителя Директора ГБР уже упоминавшегося защитника Насалика И.С. – Бабикова А.П.

А, возможно, это и не стечение обстоятельств?!

В узких кругах столичных судей и адвокатов эту историю передают из уст в уста, каждый судья хочет получить дело, стороной которой является выдающийся энергетик Насалик, а каждый адвокат мечтает получить такого щедрого клиента.

Чем закончится этот запутанный детектив, неизвестно, ведь происходит все это в Украине, поэтому финал может оказаться любым.

В любом случае мы тщательно следим как за ходом рассмотрения гражданских дел, так и за ходом судебного следствия в Высшем антикоррупционном суде Украины.