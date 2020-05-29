Напередодні виборів до Верховної Ради України, що відбувалися у 2014 році, майбутній народний депутат України VIII скликання від партії "Блок Петра Порошенка" та міністр енергетики і вугільної промисловості Насалик Ігор Степанович позичив у Димінського Петра Петровича кругленьку суму у понад 3 млн. доларів США. Чи було це пов’язано з майбутніми виборами та його призначенням на посаду міністра, напевно, для нас назавжди залишиться питанням відкритим…

Тим не менше у лютому та липні 2014 року Насалик Ігор укладає з Димінським Петром договори позики на суму 1,888 млн. доларів США та 1,249 млн. доларів США відповідно.

Це розслідування присвячене історії безпринципного ухилення Насалика Ігоря від виконання боргового зобов’язання саме у розмірі 1,249 млн. доларів США, проте у майбутньому ми висвітлимо всі афери цього чесного прикарпатця.

Так, у липні 2017 року Димінський Петро звернувся до Печерського районного суду м. Києва з позовами до Насалика Ігоря Степановича, у зв’язку з невиконанням останнім своїх зобов’язань з повернення боргу, ця справа "дісталася" славнозвісній процесуалістці сучасності судді Остапчук Т.В.

Однак Насалик, отримавши позов, заперечує існування боргу, більше того заявляє про те, що не підписував договори позики, не брав гроші у борг у Димінського П.П., та "енергетично" починає геніальну за своїм сценарієм та масштабами операцію з очищення себе від боргу.

Фото зі сторінки Фейсбук Насалика Ігоря

Хто придумав все, про що ми напишемо нижче, достеменно невідомо, але це зробила розумна людина. Ну, мабуть розумна. Ну, точно людина…

Ось до вашої уваги надається частина шедеврів юридичного пера найчесніших чиновників сучасності.

У зв’язку із тим, що Ігор Насалик заперечує факт підписання договору позики, його адвокати ініціюють у справі проведення почеркознавчої експертизи та вимагають надання до матеріалів справи оригіналу договору позики та розписки.

Це був дуже хитрий та розумний план пана Насалика, достойний сценарію фільмів Гая Річі.

Після заперечення факту підписання договору позики та ініціювання експертизи вірні ідеї Насалика І.С. адвокати активно знайомляться з матеріалами справи. Дивним виглядає таке часте ознайомлення із матеріалами справи, коли сама справа активно не рухається та не наповнюється новими доказами та документами. Але це все входить у хитрий і підступний план ексміністра і професіонали знали, що робити.

Як може самостійно пересвідчитися наш читач, за дуже короткий проміжок часу захист І. Насалика "моніторить" стан цивільної справи. В чому ж полягає така заінтересованість до матеріалів справи? Для чого так часто оглядати цивільну справу та витрачати безцінний час адвоката?

Але ж ми писали, що пан Насалик є дуже кмітливим і ці професіонали точно знають, що їм робити.

Як вже тепер стало очевидним, мета ознайомлення з матеріалами справи – відстеження моменту, коли Петром Димінським до справи будуть подані оригінали договору позики, які ексміністр оспорює. Адже у жовтні 2017 року (паралельно ініціюванню почеркознавчої експертизи у цивільній справі) Насалик І.С. ініціює кримінальне провадження відносно використання нібито підроблених договорів позики та розписок, згідно яких він Димінському П.П. винен гроші. Метою кримінального провадження, мабуть, також є проведення експертиз. І слідчим дуже потрібні оригінали договорів.

Це ж просто геніально! Доказувати одночасно у кримінальному та цивільному процесі, що Насалик І. є дійсно потерпілим від чужих махінацій, махінацій людей, яким нічого робити, а тільки дай можливість підробити договори та судитися.

Відомості в ЄРДР за заявою ексміністра вносяться напрочуд швидко – в день надходження заяви, та без проходження звичних для пересічних громадян процедур оскарження у слідчого судді. Мабуть, повідомлення про злочин було дуже професіонально написане.

Ну і чесні та неупереджені слідчі столичної поліції відразу починають "полювання" за оригіналами договорів, що мають потрапити до матеріалів цивільної справи від представників Димінського П.П.

Ну кожному ж відомо, що коли у когось викрали велосипед чи мобільний телефон, то на його пошуки будуть кинути усі сили доблесної поліції, слідчі ночами не будуть спати і тільки думати як допомогти вам. А міністр - він ж такий же громадянин як і всі та має такі ж права. Тому зовсім не дивно, що поліція так активно допомагала очільнику енергетичного відомства. А тим, хто розпускає чутки про хабарі за допомогу пану Насалику, ми, звісно, не віримо.

Тепер зрозуміло, що для представників Насалика І.С., мабуть, було дуже важливим відстежити момент надходження оригіналів "цінних" документів до цивільної справи, щоби слідчі вчасно в межах дії ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів могли їх вилучити зі справи. Вони, так би мовити, стояли "на шухері".

У листопаді 2017 року у цивільній справі, наголосимо, за заявою адвокатів Насалика І.С., було призначено експертизу, що вимагало від судді Печерського суду м. Києва Остапчук Т.В. направити цивільну справу до експертної установи.

Адвокати Димінського П.П., які вірили у добрі наміри суддів та працівників правоохоронних органів, надали у розпорядження судді Остапчук Т.В. оригінал договору позики, підписання якого ексміністр оспорює.

Однак, цивільна справа в порушення вимог цивільного процесу замість того, щоб потрапити до експертної установи, лишається лежати в Печерському районному суді м. Києва аж 40 днів.

Невдовзі після призначення експертизи та передачі до суду оригіналу договору, у грудні 2017 року слідчий по справі потерпілого Насалика І.С. отримує у судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. дозвіл на вилучення із матеріалів цивільної справи, що також знаходиться у провадженні Печерського районного суду м. Києва, оригіналів договору позики на суму 1,249 млн. доларів США, укладеного між Насаликом І.С. та Димінським П.П.

Із текстом цієї ухвали можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72637896

На підставі вищевказаної ухвали суду, слідчі вилучають із матеріалів цивільної справи оригінали спірного договору, тим самим фактично блокують проведення експертизи в цивільному провадженні.

Серед сотень тисяч ухвал, які містяться у реєстрі судових рішень, не багато судових рішень, де для цілей кримінальної справи вилучають оригінали матеріалів цивільної справи, за якою ще не винесено судове рішення, але це ж не дивно - потерпілим у злочині, що розслідується, є цілий міністр уряду П. Порошенка, тому його порушені права підлягають негайному захисту. На допомогу цій простій людині стають чесні прокурори та безкорисливі поліцейські, які прагнуть, щоб справедливість перемогла за будь яку ціну.

У результаті такого збігу обставин (оскільки хто ж повірить в узгоджені дії ексміністра, працівників суду та слідчих національної поліції?), 20.12.2017 року оригінали договору із підписами Насалика І.С. спокійнісінько покидають Печерський районний суд м. Києва.

Для чого ж робилися ці маніпуляції? А все дуже просто: мета поліції - вилучення оригіналу документу та його подальша підміна на "куклу" - з імітуванням такого ж договору, де підписи вже точно не добродія Насалика.

Ця весела та креативна історія за геніальним сценарієм пана Насалика мала б на цьому закінчитися, всі причетні ще б довго вихвалялися перед друзями за чисто пророблену роботу.

Проте, щось пішло не так…

Що відбувалося із цими договорами у столичному відділі поліції, нам не відомо. Але те, що відбувалося, здається доволі дивним.

Спочатку у квітні 2018 року з Печерського УП ГУНП м. Києва під виглядом оригіналу до Печерського суду надсилається кольорова копія раніше вилученого договору позики. Копія, що повернулася, під прискіпливим поглядом має незначні відмінності із тією копією договору, яка була залишена слідчим суду під час виїмки оригіналу договору із матеріалів справи.

Очевидну підміну документів всі "причетні" бачили, але чомусь мовчали.

Лише після того, як адвокати Димінського П.П. почали заявляти про узгоджене "викрадення" оригіналу договору, підміну "помітила" суддя Остапчук Т.В. та звернулася до національної поліції з листом щодо повернення вилучених документів.

Адвокати Насалика І.С. також просили суд витребувати із органів національної поліції оригінал раніше вилучених документів. Але це також, мабуть, збіг обставин, оскільки тоді діючий міністр є чесною людиною.

Для стороннього спостерігача, напевно, видадуться досить дивними дії відповідача Насалика І.С. та його представників, адже саме сторона відповідача ініціювала проведення експертизи у цивільній справі і одночасно з тим звернулася до правоохоронних органів із заявою про підробку документів, чим забезпечила вилучення оригіналів документів з цивільної справи та унеможливила проведення експертизи.

Для чесної людини, яка впевнена в тому, що договір не підписувала, немає значення в рамках цивільного чи кримінального провадження буде проведена експертиза. При зворотній ситуації, приховання документів в матеріалах кримінального провадження на невизначений строк є досить вигідною стратегією затягування або навіть унеможливлення стягнення боргу. Останнім часом така практика набула значного поширення.

Тож після чергового "повернення" оригіналів договору та розписки органами поліції суддя виносить ухвалу від 21.05.2019 р. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/82088916 про направлення справи до експертної установи.

При цьому серед питань, що виносяться на експертизу, є питання щодо давності виконання підписів, що містяться на спірному договорі. Простіше кажучи, суддя Остапчук Т.В. проставила питання часу виготовлення документів, що повернулися із поліції.

Висновки експертиз підтвердили всі підозри Димінського П.П. щодо проведених маніпуляцій із документами, в той час коли вони були вилучені органами поліції.

Висновок технічної експертизи КНІСЕ від 16.01.2020 р. показав, що документи (підписи в них), які повернуті до суду органами національної поліції, було виготовлено не у той час, яким вони датовані (2014 рік), а пізніше грудня 2017 року (нагадаємо, що саме у грудні 2017 року із матеріалів цивільної справи слідчим поліції було вилучено оригінал оспорюваного ексміністром договору).

Тобто після вилучення оригіналу договору, за його зразком було виготовлено подібний до нього договір із підписами вже не Насалика І.С., і надано до суду, щоб унеможливити встановлення експертним шляхом належність підпису на них Насалику І.С. Ця обставина підтверджується висновками провідної експертної установи України.

Як повідомляють наші джерела, після отримання таких приголомшливих висновків експертів, захист Димінського П.П. вирішив співставити копію договору позики, яку було залишено під час виїмки із оригіналом договору, який згодом повернувся із поліції.

Очікувано експертиза показала, що надані органами поліції документи не є тими документами, з яких у грудні 2017 року під час тимчасового доступу було виготовлено контрольні копії, що вчергове підтвердило підміну документів.

Добродій Насалик та його "помічники" не врахували сучасні технічні можливості судової експертизи, які легко викрили маніпуляції з документами, що знаходилися в матеріалах справи.

Для спростування видумок та фантазій І. Насалика суду у цивільній справі було надано свідка, який міг підтвердити факт укладання договору та отримання Насаликом коштів у борг. Свідок, між іншим, пройшов поліграф, проти проходження якого Насалик І.С. та його представники активно заперечували.

Кожен сам може судити та робити висновки із вищевказаного. Проте, працівники поліції, які не знають азів криміналістики та можливостей сучасної судової експертизи, явно перестаралися, захищаючи порушені права потерпілого по справі Насалика І.С. Мабуть, вони були фанатами реформ міністра-енергетика та робили це з благою метою піклування про нашу державу, а чесний ексміністр тут точно ні до чого.

Ця історія за сценарієм певних добродіїв на цьому мала б закінчитися щасливим фіналом у вигляді звільнення Насалика І.С. від мільйонного боргу, проте…

Так, пан Насалик І.С. у далекому 2014 році при оформленні договору позики та розписки на суму 1,249 млн. доларів США випадково забув свій (другий) комплект боргових документів в офісі Димінського П.П.

Зрозумівши, що раніше надані до суду оригінали договору та розписки вилучено та підмінено ще до проведення експертизи по справі, аби уникнути повторних маніпуляцій з документами, такі документи було надано у розпорядження НАБУ як докази у кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018 за фактом внесення Насаликом І.С. недостовірних відомостей до декларацій за 2015-2018 роки.

Документи пройшли відповідні експертизи почерку та давності виготовлення підписів, їх достовірність та належність підписів Насалику І.С. підтверджено.

На основі вказаних документів в липні 2019 р. Насалику І.С. повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 366-1 КК України.

У листопаді 2019 р. кримінальне провадження за обвинуваченням Насалика І.С. надійшло до Вищого антикорупційного суду (справа № 991/1551/19).

Вказані обставини доведено до відома судді Остапчук Т.В., яка точно не має жодного відношення до викрадення боргових документів у цивільній справі, однак ані зупиняти провадження до розгляду кримінальної справи, ані хоча б витребувати копії судових експертиз ініційованих НАБУ суддя Остапчук Т.В. відмовилася.

Це при тому, що вже в її розпорядженні були докази підміни документів – висновки технічних експертиз.

В чому причина такої поведінки судді? Цим питанням зайнявся захист Димінського.

Кілька адвокатських запитів зробили свою справу: виявилося, що суддю Остапчук Т.В., яка розглядає справу Насалика І.С. та самого Насалика І.С. представляє одна і та ж юридична фірма – Адвокатське об’єднання "АВЕР ЛЄКС", відоме широкому загалу захистом Віктора Януковича.

Адвокати "АВЕР ЛЄКС" здійснюють захист Насалика І.С. в згадуваному кримінальному провадженні у Вищому антикорупційному суді України, яке ґрунтується на спірному договорі.

Рішення судді Остапчук Т.В. про визнання такого договору недійсним могло вмить вирішити всі проблеми Насалика І.С. в антикорупційному суді, в першу чергу унеможливити притягнення його до кримінальної відповідальності.

Чи зацікавлені адвокати Насалика І.С. в такому розвитку подій? Беззаперечно. Чи можна виключити за таких умов позапроцесуальний вплив на суд? Напевно, ні.

Питання, яким чином суддя Остапчук Т.В. розраховувалася за надання юридичних послуг АО "АВЕР ЛЄКС", на сьогодні лишається відкритим.

В подальшому було також з’ясовано, що не лише суддю Остапчук Т.В. представляють адвокати АО "АВЕР ЛЄКС", але і її секретарку судового засідання, а в подальшому і помічницю судді.

Секретарку та майбутню помічницю судді допитували у згадуваному кримінальному провадженні № 42018000000002019 від 17.08.2018 р. щодо обставин підімни документів з матеріалів справи. Представляв її інтереси під час допиту захисник Насалика І.С. – адвокат Бабіков Олександр Петрович – адвокат АО "АВЕР ЛЄКС", а нині – Перший заступник Директора Державного бюро розслідувань.

Здається, що такі обставини у пересічного громадянина щонайменше можуть викликати сумніви в об’єктивності складу суду при розгляді справи, але лише не у суддів Печерського районного суду м. Києва, які не бачили підстав для відводу судді Остапчук Т.В. та й і самої судді Остапчук Т.В., яка діючи у конфлікті, не вбачала підстав для самовідводу.

Представниками Димінського П.П. кілька разів подавалися заяви про відвід судді Остапчук Т.В. через обставини, які свідчать про її упередженість.

Ухвалами:

від 23.04.2019 р. суддя Новак Р.В. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/81359919

від 24.03.2020 р. суддя Волкова С.Я. http :// www . reyestr . court . gov . ua / Review /88396754

від 30.03.2020 р. суддя Новак Р.В. http://reyestr.court.gov.ua/Review/88518646

відмовлено у задоволенні таких заяв про відвід.

І лише 21.04.2020 р. суддя Литвинова І.В. по суті констатувала очевидні для всіх речі – суддя Остапчук Т.В. має бути відведена від розгляду справи http :// www . reyestr . court . gov . ua / Review /88845922.

Тепер у цивільній справі новий суддя - Соколов О.М. Саме від нього у прямому і в переносному сенсі залежить, чи буде дозволено укріпитися практиці викрадення та підміни документів в рамках цивільних справ, чи навпаки - буде відновлено довіру до правосуддя на прикладі однієї справи.

Шукати справедливості в правоохоронних органах виявилося марним, тим паче коли одним із очільників такого органу є захисник (хоча і в минулому) твого опонента.

Так, питання вилучення та підміни документів з цивільної справи стало предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002523 від 18.10.2018 р. Однак, як з’ясувалося журналістами ІП "Агентство протидії корупції", вказане кримінальне провадження було закрите 30.03.2020 р. слідчим ТУ ДБР, розташоване у місті Києві.

За дивним збігом обставин, рішення про закриття кримінального провадження було ухвалене після нещодавнього призначення на посаду Першого заступника Директора ДБР вже згадуваного захисника Насалика І.С. – Бабікова О.П.

А, можливо, це і не збіг обставин?!

У вузьких колах столичних суддів та адвокатів цю історію передають із вуст у вуста, кожен суддя хоче отримати справу, стороною якої є видатний енергетик Насалик, а кожен адвокат мріє отримати такого щедрого клієнта.

Чим закінчиться цей заплутаний детектив достеменно невідомо, адже відбувається все це в Україні, тож фінал може виявитися будь-яким.

У будь-якому випадку ми прискіпливо слідкуємо як за ходом розгляду цивільних справ, так і за перебігом судового слідства у Вищому антикорупційному суді України.