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В’ячеслав Кириленко
В’ячеслав Кириленко
Віце-прем’єр-міністр УкраїниВсе статьи автора

Великий день для України: Патріарху Філарету 90!

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Важко переоцінити внесок Святійшого Патріарха Філарета в українську справу.

Набуття автокефалії для Української Православної Церкви стало можливим значною мірою завдяки зусиллям, багаторічній діяльності і вірі в українську справу Патріарха Філарета, який ще у листопаді 1991 року після проголошення Незалежності скликав Собор і оголосив курс на автокефалію.

Під час найтрагічніших потрясінь в новітній історії, зокрема подій Революції Гідності, Патріарх Філарет був завжди з народом. Праця Святійшого – це глибоко українська діяльність !

Я хочу подякувати Вам, Ваша Святосте, за Ваш життєвий шлях , за Ваш життєвий внесок, за Вашу боротьбу за Україну та українську церкву і побажати ще більшого здоров’я, Божої благодаті і натхнення для нових здобутків і перемог. Ми всі Вас дуже любимо, шануємо і цінуємо ! З роси Вам і води, Ваша Святосте! З Днем народження!

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Автор
В’ячеслав КириленкоВ’ячеслав Кириленко
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
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