Когда-то был "Великий слепой Паниковский", который крал гусей. Сегодня появился великий трахальщик Арахамия, который в поиске искусственного мозга и своего американского паспорта...
"Если Вам будут звонить из Киева или мешать, скажите и мы их трахнем",- сказал Арахамия в Николаеве...
В потом добавил, что, мол, "...лучше трахаться внутри фракции, но выходить на голосование с единой позицией..."
Слушайте, трахальщики великие! У Вас какие-то не реализованные фантазии? Или детские комплексы? Шо ж Вы только о сексе и думаете? Причем, с завистью к тем, у кого все нормально...
Один "Слуга" ещё с малолетства изнасилованием промышлял.
Второй никак проститутку в парламент не мог вызвать, шоб не спалиться. Торговался за перечень услуг.
Третья пишет своему другу, что после лишения неприкосновенности, она готова на все... Какую неприкосновенность она имела, трудно понять.
Ну, а Глава партии Корниенко вообще открыто заявляет, что "партия должна быть секси и возбуждать избирателя...". Такая вот новая идеология. Вместо либертарианства, наверное.
Во где для Зигмунда нашего Фрейда работёнки....
В общем, Ребятки! Вы пока лишь себя регулярно трахаете. В извращённой политической форме. Ну и рейтинг Президента, конечно. Больше Вы ни на что не способны, правительство нетрадиционников, соросят и грантоедов..
У Вас политическая импотенция видна за километр. На лице, так сказать, написано. Осенний спермотоксикоз, судя по всему.
Так держите себя в руках и не выдавайте хотя бы своих комплексов...
В общем, как говорил М.Жванецкий: "Не можешь любить - сиди дружи"
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