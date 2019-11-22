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22 ноября • обновлено в 13:59
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Дмитрий Спивак
Дмитрий Спивак
Политик и общественный деятель Все статьи автора

Великие трах*льщики

1.3т

Когда-то был "Великий слепой Паниковский", который крал гусей. Сегодня появился великий трахальщик Арахамия, который в поиске искусственного мозга и своего американского паспорта...

"Если Вам будут звонить из Киева или мешать, скажите и мы их трахнем",- сказал Арахамия в Николаеве...

В потом добавил, что, мол, "...лучше трахаться внутри фракции, но выходить на голосование с единой позицией..."

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Слушайте, трахальщики великие! У Вас какие-то не реализованные фантазии? Или детские комплексы? Шо ж Вы только о сексе и думаете? Причем, с завистью к тем, у кого все нормально...

Один "Слуга" ещё с малолетства изнасилованием промышлял.

Второй никак проститутку в парламент не мог вызвать, шоб не спалиться. Торговался за перечень услуг.

Третья пишет своему другу, что после лишения неприкосновенности, она готова на все... Какую неприкосновенность она имела, трудно понять.

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Ну, а Глава партии Корниенко вообще открыто заявляет, что "партия должна быть секси и возбуждать избирателя...". Такая вот новая идеология. Вместо либертарианства, наверное.

Во где для Зигмунда нашего Фрейда работёнки....

В общем, Ребятки! Вы пока лишь себя регулярно трахаете. В извращённой политической форме. Ну и рейтинг Президента, конечно. Больше Вы ни на что не способны, правительство нетрадиционников, соросят и грантоедов..

У Вас политическая импотенция видна за километр. На лице, так сказать, написано. Осенний спермотоксикоз, судя по всему.

Так держите себя в руках и не выдавайте хотя бы своих комплексов...

В общем, как говорил М.Жванецкий: "Не можешь любить - сиди дружи"

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Автор
Дмитрий Спивак Дмитрий Спивак
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Источник
Источник: Facebook Дмитрия Спивака
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