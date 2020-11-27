Хочу рассказать о том, как Офис президента, руководство Мининфраструктуры и Укравтодора "кормят" нас откровенной ложью о короновирусном фонде

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Особливо відзначається тим Кирило Тимошенко, який з екранів телевізорів говорить цинічну неправду про те, як формувавався коронавірусний фонд, і саме головне, на що витрачалися коштів.

Основна думка цих Ковід-мародерів полягає в тому, что коронавірусний фонд передбачав лише 32 млрд грн на надання медичної допомоги українцям і системі охорони здоров’я для боротьби з COVID-19, а інша частина - 35 млрд грн, начебто прийшла від "Нафтогазу" і мала відразу йти на "будівництво доріг". І що єдина помилка команди Зеленського полягає в тому, що вони начебто "неправильно скомунікували цю позицію", що короновірусний фонд це просто "мем" і трохи не "фейк".

Так ось!! Кирило Тимошенко і Офіс Президента відверто брешуть всім нам!!!

І от чому: коронавірусний фонд був створений в межах державного бюджету України. І рішення про його створення було прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2020 року. Якщо відкрити відповідний Закон, то дуже легко пересвідчитися :Коронавірусний фонд був створений ВИКЛЮЧНО для боротьби з COVID-19. Напрямки витрат передбачали ЛИШЕ: допомогу системі охорони здоров’я і соціальні видатки. ЖОДНОЇ ЗГАДКИ про будівництво доріг, про спрямування якоїсь частини короновірусного фонду Укравтодору в цьому законі НЕ МАЄ.

В "ковідний" фонд на охорону здоров’я і соціалку було спрямовано САМЕ 64,6 млрд грн. Ще раз наголошую – не 32, не 35 а саме 64,6 млрд грн і виключно на боротьбу з COVID-19!!

Більше того, Володимир Зеленський і його Уряд підтвердили саме таке створення і використання коштів коронавірусного фонду в Меморандумі з МВФ, який був підписаний Зеленським, керівником Уряду і керівником Нацбанку 2 червня 2020 року. В тексті Меморандуму з МВФ бачимо, що "ковідний фонд" створений, що там є 64,6 млрд грн і що кошти фонду використовуються ВИКЛЮЧНО для допомоги системі охорони здоров’я і на соціальні видатки, для боротьби з COVID-19. І знов – ЖОДНОГО слова про "будівництво доріг" тут немає!!

10 червня 2020 року МВФ на підставі цього Меморондуму виділяє Україні 2,1 млрд доларів. (59 млрд грн). І виділяє саме на боротьбу з COVID-19 і на наповнення коронавірусного фонда.

11 червня 2020 року ці кошти поступають в Україну. І тут трапляється неочікуваний і неприємний сюрприз для МВФ. 18 червня, після отримання цих коштів, Верховна Рада приймає рішення забрати 35 млрд грн з коронавірусного фонду і передати його саме на будівництво доріг.

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