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2 октября • обновлено в 21:28
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"Ведем переговоры с Россией": у Зеленского осадили главарей "Л/ДНР"

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В команде президента Владимира Зеленского прокомментировали заявление главарей "Л/ДНР" о том, что после подписания "формулы Штайнмайера" именно они якобы будут решать судьбу Донбасса.

Ответ террористам озвучил народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает "ТСН".

"Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное - это блеф и игра", – отреагировал он на намерение главарей "Л/ДНР" обсуждать в Минске полный контроль над "республиками".

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У Зеленского осадили главарей "Л/ДНР"

У Зеленского осадили главарей "Л/ДНР"

Яременко также высказался о выборах на оккупированной части Донбасса. По его словам, предполагаемую дату назвать невозможно из-за нерешенных вопросов безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заверили, что Украина признала за "народом Донбасса право самому определять свою судьбу".

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Персоны
Владимир Зеленский Денис Пушилин Леонид Пасечник
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Формула Штайнмайера
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Ведем переговоры с Европой. У Путина осадили главарей "Вукраины". Нет другой стороны переговоров, кроме Франции и Германии. Американские марионетки, сидящие в Киеве, не будут решать судьбу Донбасса.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Если почитать Минские соглашения, то там Россия не сторона конфликта, а посредник, как и Франция с Германией. Зачем нести чушь?
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