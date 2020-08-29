Вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией, - Порошенко

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" призвал почтить воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость Украины. Политик отметил, что не сомневается в том, что украинское войско таки одержит победу в войне на Донбассе.

Трогательный призыв помнить подвиги украинских защитников появился на сайте "Европейской Солидарности".

"Боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины... За освобождение украинской земли. Украинские воины демонстрируют всему миру свободолюбивый, жертвенный, непокоренный украинский дух. Верю, благодаря героическому примеру павших, наши воины добудут победу в будущем", – подчеркнул Порошенко.

Он призвал украинцев помнить погибших и поддерживать их семьи.

"Вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией! Уважение и почет их семьям, наши сердца и молитвы всегда с ними. Слава украинским защитникам! Слава Украине!" – заявил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко вместе с ветеранами принял участие в многотысячном Марше Независимости. 24 августа по центральным улицам столицы прошло 48 колонн, сформированных военными, ветеранами и общественными деятелями. В шествии приняли участие тысячи людей.

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