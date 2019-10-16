Як відомо, ВР у першому читанні ухвалила проект Закону "Про повну загальну середню освіту", поданий Кабінетом Міністрів.

Після цього вчительська громадськість та профспілка працівників освіти і науки подали цілу низку пропозицій до другого читання щодо недопущення погіршення соціального забезпечення вчителів.

Такі пропозиції отримали позитивну оцінку багатьма народними депутатами й на тлі цього здивувала пропозиція фракції "ГОЛОС" на чолі з Вакарчуком, Піпою, Совсун…

Молоді депутати, які ще недавно плакали щодо власних мізерних парламентських зарплат і доплат (нагадаю, що народні депутати отримують до 30 тисяч грн. зарплати плюс 35 тисяч доплати за депутатську діяльність, компенсацію на проживання, транспорт, діяльність помічників…) вирішили скасувати вчителям доплати за класне керівництво, за завідування навчальними майстернями, кабінетами, спортивними залами, проведенням позакласної роботи, вислугу років….

Окрім того пропонується збільшити до 40 годин їх робочий час на тиждень.

Це означає не лише суттєве погіршення соціальних прав вчителів, що прямо суперечить Конституції та Законам, це ще й означає, що за організацію позакласної чи гуртової роботи будуть додатково платити батьки.

Переконаний у неприпустимості підтримки таких ідей!

Вважаю, що освітянська профспілка повинна застерегти депутатів, які замість корупціонерів вирішили боротися з вчителями і готувати акцію протесту в разі підтримки ВР антиосвітянських законів.

П.С. Подібна "народна" ідея готується і для викладачів вишів та студентів, яких на думку урядовців, надто багато отримує стипендії.

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