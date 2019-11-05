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5 ноября • обновлено в 07:07
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"Вбивают клин!" В России коммунисты набросились на топ-пропагандистов из-за Украины

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В Коммунистической партии РФ раскритиковали российских пропагандистов Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Владимира Соловьева из-за необъективной оценки событий в Украине и ненависти к стране.

Об этом говорится в колонке, размещенной на сайте московского горкома Компартии и опубликованной в газете "Правда", передает "Ura.ru".

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"Беда не в том, что основные политические ток-шоу на главном государственном телеканале России все больше превращаются в "междусобойчики" с практически неизменным составом участников. Беда в том, что их содержание словно бы целенаправленно становится все более антиукраинским, чтобы еще сильнее оттолкнуть друг от друга наши народы", – заявили в КПРФ.

Коммунисты также считают, что Соловьев "намеренно приглашает в свою программу гостей, которые "вбивают клин" между народами России и Украины". В КПРФ добавили, что такое поведение ставит под угрозу "возможное примирение двух стран, отношения между которыми в последнее время заметно улучшились".

Скабееву и Попова в КПРФ обвинили в излишне агрессивной антиукранской риторике. Заявления Скабеевой о том, что Россия будет "брать Украину" в партии назвали недопустимыми.

Ольга Скабеева и Евгений Попов

Ольга Скабеева и Евгений Попов

24 СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир Соловьев Ольга Скабеева
Место
Россия
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злой укр
злой укр
клин между нашими народами был "вбит" укронациками в 2014 году.будет "выбит" сразу после ликвидации последних.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы...коммунисты сегодня в России не в трэнде...так де как и у вас ...их мнение..))ничтожно
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