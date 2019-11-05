"Вбивают клин!" В России коммунисты набросились на топ-пропагандистов из-за Украины

В Коммунистической партии РФ раскритиковали российских пропагандистов Ольгу Скабееву, Евгения Попова и Владимира Соловьева из-за необъективной оценки событий в Украине и ненависти к стране.

Об этом говорится в колонке, размещенной на сайте московского горкома Компартии и опубликованной в газете "Правда", передает "Ura.ru".

"Беда не в том, что основные политические ток-шоу на главном государственном телеканале России все больше превращаются в "междусобойчики" с практически неизменным составом участников. Беда в том, что их содержание словно бы целенаправленно становится все более антиукраинским, чтобы еще сильнее оттолкнуть друг от друга наши народы", – заявили в КПРФ.

Коммунисты также считают, что Соловьев "намеренно приглашает в свою программу гостей, которые "вбивают клин" между народами России и Украины". В КПРФ добавили, что такое поведение ставит под угрозу "возможное примирение двух стран, отношения между которыми в последнее время заметно улучшились".

Скабееву и Попова в КПРФ обвинили в излишне агрессивной антиукранской риторике. Заявления Скабеевой о том, что Россия будет "брать Украину" в партии назвали недопустимыми.

Ольга Скабеева и Евгений Попов 24 СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева дерзко ответила на замечание президента России Владимира Путина, раскритиковавшего российские СМИ за негативный образ Украины.

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