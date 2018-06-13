Якщо ворог не здатен добратися до політика з допомогою кілера, зброї та вибухівки, він наймає медіа-кілерів.

І прикметно, що вбити хочуть виключно тих політиків, які становлять реальну загрозу для олігархату, влади та міжнародних фінансових гендлярів. Вбити хочуть виключно того, хто користується широкою підтримкою українців, простих людей праці.

Фото: Османа Карімова, День звільнення Маріуполя 13.06.2014р штабний бус "Азова"

Вбити хочуть народного Лідера, народного президента Олега Ляшка. Вбити хочуть не його рейтинг, а віру українців на гідне життя в сильній та економічно розвинутій країні.

Саме на це направлені брудні та огидні публікації різних бігусів-шмігусів з їхніми гнилими проектами а-ля наші-ваші, а точніше олігархічні гроші, в яких виливаються тони помиїв як на самого Ляшка, так і на всіх його рідних та близьких. Крайній медіа-удар прийшовся по мамі Олега Валерійовича. Мов така-сяка купила квартиру... а, що має все життя тяжко пропрацювавши і маючи такого сина під забором жити?

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Нешановані панове грантожери та утриманці олігархів, даремно стараєтесь. НАРОД НЕ КУПИШ НА МАКУХУ! Ваші брудні і дешеві технології не діють!

Поки ви готуєте чергову порцію своєї брехні, до Ляшка на зустріч йдуть тисячі людей на Донеччині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Тернопільщині, Харківщині... сьогодні на Житомирщині та Рівенщині...

І саме ці люди: робітники та селяни, студенти та інтелегенція, вчителі та лікарі, підприємці та промисловці не дадуть чорноротим медіа-кілерам вбити Ляшка, вбити свою віру у світле майбутнє!

Шакали тявкають, а караван іде!

#Ляшко_наш_президент!