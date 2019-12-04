Главная Новости
4 декабря • обновлено в 13:41
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Важно сохранить единство": Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против РФ

1.1т
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом продлить санкции против России.

Он подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Петр Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против России

Петр Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против России

Новости
"Фейковый мир!" Порошенко призвал не предавать НАТО из-за Путина

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в ЕС.

К тому же, Порошенко поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в Нормандском формате политические партии Европейская Солидарность Голос и Батьківщина приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Шарль Мишель Петр Порошенко
Теги
Европейский Союз санкции
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
4
26
Смешно
7
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Кому нужна писулька Алкаша? Есть решение вошьтонгского обкома, а Петрушка примазывается, чтобы показать свою значимость.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Хо Хол
Хо Хол
Эх, соскучился я по его остаточным прощеваям.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Денег то хоть попросил?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги