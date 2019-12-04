"Важно сохранить единство": Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против РФ

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко направил письмо в адрес президента Европейского Совета Шарля Мишеля с призывом продлить санкции против России.

Он подчеркнул, что в контексте Нормандской встречи в Париже 9 декабря важно сохранить единство и солидарность Евросоюза с Украиной в ее стремлении восстановить суверенитет и территориальную целостность.

Порошенко призвал лидеров Евросоюза одобрить на следующем заседании Европейского Совета политическое решение о продлении экономических санкций против России за ее продолжающуюся агрессию против Украины.

Петр Порошенко призвал Европейский Совет продлить санкции против России

Пятый президент выразил надежду на дальнейшую личную поддержку со стороны президента Европейского Совета курса на интеграцию Украины в ЕС.

К тому же, Порошенко поздравил Шарля Мишеля с вступлением в должность и пожелал успехов в продвижении европейской повестки дня.

Как писал OBOZREVATEL, накануне саммита в Нормандском формате политические партии Европейская Солидарность Голос и Батьківщина приняли совместное заявление. Партии заявили о необходимости соблюдения в ходе переговоров 9 декабря "красных линий", нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

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