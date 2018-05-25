Экономика и инвестиции у новой старой российской власти – скорее всего, получится плохо. Надо быть специфически настроенным человеком, чтобы вкладывать деньги в путинскую Россию. Наверное, такие люди тоже есть, но их немного. Это какие-то экзотические персонажи.

Владимир Путин на своем четвертом сроке в большей степени будет заниматься своими внутренними делами. Просто потому, что в своих внешних делах он находится в мышеловке. Нигде у него хорошо не получается, включая Сирию. Войти-то в Сирию он вошел, а выйти от туда никак не может. Эта война как раз непопулярна, в отличие от крымской истории. Так что ему придется заниматься экономикой, что в советские времена называли расстрельной должностью.

Так же и сейчас. Все понимают, что экономику надо поднимать, нужны инвестиции. Но для того, чтобы их привлечь, надо немножко ослабить аппетиты вертикали власти, силовиков, создать юридические гарантии неприкосновенности инвестиций. А это значит ослабить ручное управление и вертикаль власти. На это Путин пойти не может. Поэтому экономика будет постоянной темой для разговоров, и мы там будем иметь постоянную пробуксовку. За последние 10 лет средний темп роста экономики был меньше 1%, что конечно, никуда не годится. Но вряд ли он существенно усилиться до тех пор, пока власть находится в рамке ценностных установок Владимира Путина.

Так что тут не так уж и важно, что говорит Путин и не так уж и важно, кого он назначает. Все равно приоритеты остаются те же самые, вертикаль власти - приоритет №1, ручное управление и монополия – тоже приоритет. До тех пор, пока эти приоритеты действуют, для серьезного экономического роста нет никаких оснований.

Принимать на себя ответственность за отсутствия экономического роста для Путина нет никакого резона. Отвлекать внимание людей внешними событиями – можно, но это очень рискованно. Думаю, мы будем иметь шестилетку внутренних проблем. В том числе происки врагов. Кто-то же должен отвечать за то, что нет экономического роста. Будут использованы все советские лозунги. Будет оптимистичная победоносная риторика, а рост экономики будет 1,5% в год.

Понемножку будет укрепляться железный занавес. И совершенно неважно, на фоне какой риторики это будет происходит.

Пока у власти Владимир Путин и его чекистская корпорация, режим будет тот же самый. Вопрос только в том, насколько он будет агрессивен во внешней политике. Но ресурсов для внешней политики маловато. Мало денег, оружия, людей в конце концов и, видимо, в Кремле это понимают.

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Не жду каких-то внешнеполитических авантюр, но и отступления тоже не жду. В Украине будет продолжаться тоже самое, что и сейчас. Будет вялотекущий и постоянно тлеющий конфликт. Давление на Украину не ослабнет через любые возможные и доступные способы. Важно, чтобы Украина не поднялась и не дала эффективных экономических реформ. Для этого раскол надо продлевать. Но серьезных акций с применением военных операций, ожидать не следует. Просто не хватит ресурсов. Но риторика будет жесткой, Россия будет мешать везде, где можно.

Хотя во внешней политике Путин уже добился почти полной изоляции. Да, по российскому телевидению это все представляется как целый ряд каких-то безумных побед и люди в это верят. Но вместе с тем люди все чаще смотрят и на свои собственные дела, а они не очень хорошие. Все-таки больших достижений не наблюдается, и нет оснований наблюдаться.

Будет примерно тоже самое, что можно назвать брежневским застоем.