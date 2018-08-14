Важнейший знак: в Украину прилетит посланник Трампа

На параде по случаю Дня Независимости Украины в Киеве будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook. "Хочу немного приоткрыть завесу", - написал он.

Кто именно прилетит в страну, чтобы принять участие в мероприятии, посол не уточнил.

"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко показал первую репетицию парада ко Дню Независимости в составе всех ведомств.