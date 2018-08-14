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Важнейший знак: в Украину прилетит посланник Трампа

2.8тЧитать новость на украинском

На параде по случаю Дня Независимости Украины в Киеве будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook. "Хочу немного приоткрыть завесу", - написал он.

Кто именно прилетит в страну, чтобы принять участие в мероприятии, посол не уточнил.

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"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", - отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно президент Украины Петр Порошенко показал первую репетицию парада ко Дню Независимости в составе всех ведомств.

Читайте все новости по теме "День Незалежності України" на OBOZREVATEL.

Тема
День Незалежності України
Персона
Валерий Чалый
Место
УкраинаКиев
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
шо ,изнов Вика кулек вафлей привезет...,так загадочно..
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VTS
VTS
Мда, а к мокшам даже Лайма Вайкуле не приедет. Опять песню о родинке в исполнении пуйла придется слушать,вот они злятся.
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Rusnak Nikolay
Rusnak Nikolay
"Это не просто символизм - это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", -цена какая ….(евро.. доллары.. жизни бэндеро дебилов)????
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